Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко провела робочу зустріч із Головою Держпродспоживслужби Сергієм Ткачуком.

Під час зустрічі сторони обговорили стан виконання урядового рішення щодо справедливого перерахунку вартості комунальних послуг.

За січень 2026 року проведено перерахунки у містах, де послуги не надавалися, надавалися не в повному обсязі або неналежної якості, зокрема внаслідок ворожих атак. Йдеться про суми, які не були включені до платіжок за тепло-, водопостачання, водовідведення та поводження з відходами.

Загалом споживачам не було нараховано 36,4 млн грн, зокрема:

теплопостачання — 16,6 млн грн

гаряча вода — 9,9 млн грн

водопостачання — 3,9 млн грн

водовідведення — 5,7 млн грн

поводження з відходами — 257,6 тис. грн

Окрему увагу приділено ситуації у Києві. У січні через перебої з наданням послуг мешканцям міста не було нараховано 9,1 млн грн за водопостачання та водовідведення, а за централізоване теплопостачання плата не нараховувалася взагалі. Загалом йдеться про не виставлені до оплати рахунки на мільярди гривень.

«Держпродспоживслужба продовжуватиме контролювати виконання цього рішення. Принцип незмінний — люди мають платити лише за фактично отримані послуги», — наголосила Свириденко.

Нагадаємо, що станом на початок 2026 року для населення Миколаєва продовжують діяти тарифи, встановлені до 24 лютого 2022 року, що становлять 34,044 грн/м³ (з ПДВ) за загальний обсяг водопостачання та водовідведення.

Тариф на холодну воду та водовідведення для населення Києва станом на початок 2026 року становить 30,384 грн за (з ПДВ).

Але коли миколаївці обурюються різницею у підходах, їм кажуть: але вода у ваших кранах є? І поки лічильник мотає, нема чого жалітися. А головне – нема кому. Крім того, після запуску нової системи водоводу тариф може бути переглянутий у бік зростання через високу вартість очищення та обслуговування нових ліній.