Рання весна – саме той час, коли потрібно білити дерева. Для сучасної людини побілка здається напівзабутим привітом з минулого, коли білі по пояс дерева були особливо популярними. Але у побілки все ще багато шанувальників серед любителів дачі та професіоналів. А багато досвідчених агрономів підкреслюють головну перевагу цих весняних робіт – захист дерев від сонячних опіків, пише Уніан.

При якій температурі можна білити дерева

У березні-квітні середньодобова температура тримається в районі 10 градусів тепла і настає час, коли треба білити дерева. Але сонце вже пригріває, тому кора і деревина нагріваються понад 20 градусів, там сокорух може початися раніше. Але вночі температура опускається, іноді ще бувають заморозки. Волога замерзає, лід розриває і тканини дерева, і кору. Від цього на деревах, особливо з південного боку, можуть статися розриви – так звані морозобійні опіки.

Особливо небезпечні температурні коливання для молодих саджанців віком до 3 років: коли кора тонка і темна, вона сильніше нагрівається і легше рветься. Тут побілка буквально рятує: білий колір допомагає відбивати частину сонячного тепла і не дає дереву сильно нагріватися.

Дорослі дерева з щільною корою білити немає гострої необхідності. Але багато садівників вже так звикли до білих акуратних стовбурів, що наводять подібні порядки заради краси на ділянці.

Другий плюс побілки дерев – захист від хвороб і шкідників. Оскільки в розчин для побілки можна додати трохи мідного купоросу, то він допоможе позбавити дерево від грибків, мохів і лишайників. Зокрема, він допоможе “дістати” спори грибків навіть із товстої кори, які оселилися в корі дорослих дерев.

Чим білити дерева навесні

Питання, чим білити дерева, виникає щороку. І відповідей на нього може бути дві. Можна купити готову суміш для побілки, наприклад, популярну “Мічурінку”. Вона підійде, коли сад невеликий і дерев небагато.

Доступніше, а для багатьох і надійніше, зробити суміш для побілки самостійно. Основний компонент побілки – гашене вапно. У разі, якщо в саду багато грибкових хвороб, можна додати мідний купорос. А якщо багато лишайників, то одним із компонентів побілки може стати залізний купорос. Щоб суміш рівніше лягала, капніть у розчин рідке господарське мило.

Як правильно білити дерева

Готову суміш потрібно розводити згідно з інструкцією на упаковці, а “домашню” – розвести водою до сметаноподібного стану. Зазвичай на 1 кг вапна йде 2 л води. Якщо потрібна рідка суміш, то можна додати до 5 літрів води.

Наносити можна широким малярським пензлем або макловицею. Або, додавши більше води, нанести з обприскувача. Щоправда, потрібно попередньо профільтрувати, щоб грудочки вапна не забивали форсунки.

Вибираючи, як білити дерева, городники наносять побілку на стовбур, на висоту близько півметра. Але логічно охопити і вищий ярус – там точно так само можуть ховатися збудники хвороб. Досвідчені садівники радять обов’язково “пройтися” вапном по першому розгалуженню гілок, де найчастіше зимують шкідники. При цьому вапно повинно проникати в щілини кори, а не просто покривати поверхню. Заздалегідь можна прибрати частину відшарованої кори. Важливо не зафарбувати вапном бруньки, щоб не нашкодити майбутньому врожаю.