Віктор Орбан відвідує європейські саміти вже 16 років. На тому, що може виявитися його лебединою піснею, він зіткнувся з лідерами ЄС, які розділили себе на хороших і поганих поліцейських, сподіваючись переконати його схвалити позику Україні в розмірі 90 мільярдів євро.

Він провів їх усіх. Але його перемога може бути короткочасною, пише Politico.

Глава уряду блоку з найдовшим терміном перебування на посаді, який менш ніж за місяць зіткнеться з виборами, які він, за прогнозами, програє, вже давно є каменем спотикання для Брюсселя (що також означає Париж, Берлін та десятки інших столиць). На засіданні Європейської Ради у четвер не було жодних ознак того, що навіть якщо він готується піти в захід сонця, він став менш впертим — або більш шанованим.

«Ніхто не може шантажувати Європейську Раду, ніхто не може шантажувати європейські інституції», — заявив журналістам президент Європейської Ради Антоніу Коста, який головував на засіданні, у надзвичайному ракурсі. «Те, що робить Угорщина, абсолютно неприйнятно».

Прем’єр-міністр Угорщини порушив обіцянку, дану на саміті в грудні, схвалити позику. Роблячи це, він підриває саму основу прийняття рішень ЄС, яка залежить від дотримання урядами залізних зобов’язань, заявили лідери.

Орбан «порушує один з фундаментальних принципів нашої співпраці», заявив невдовзі після завершення саміту канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Його відмова схвалити кредит Україні після офіційної згоди в грудні «є серйозним порушенням лояльності між державами-членами, підриває здатність Європейського Союзу діяти та шкодить репутації ЄС в цілому».

Оскільки Європа виглядає безсилою на тлі ескалації війни на Близькому Сході, лідери сподівалися, що вони зможуть хоча б отримати гроші в Україну, щоб допомогти їй відбитися від Росії — у конфлікті, де ЄС відчуває, що насправді має певний вплив.

Але настрій був похмурим. Навіть президент України Володимир Зеленський, якого телеграфували на зустріч після того, як так довго він був променем світла на зібраннях ЄС, здавалося, погіршив ситуацію, а не покращив.

Різка критика

Лідери ЄС розділилися на дві групи, щоб переконати Орбана змінити свою думку. Більшість, включаючи Косту, посилили тиск.

«Це була дуже, дуже жорстка критика, і відчуття було таке, що так просто не може тривати», – сказав журналістам прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. «Я ніколи не чув такої жорсткої критики на саміті ЄС щодо когось, ніколи».

Коста сказав, що жоден лідер ніколи раніше не порушував «цю червону лінію».

Були деякі лідери, які спробували протилежний підхід. Джорджія Мелоні з Італії та, хоча й менш ентузіазмом, Барт Де Вевер з Бельгії намагалися апелювати до его Орбана, співчутливо висловлюючись про розуміння його позиції, розповіли POLITICO п’ять дипломатів та чиновник ЄС, якому було надано анонімність для вільного висловлювання.

«Ви повинні ставитися до нього як до шестирічної дитини, ви повинні підлаштовуватися під нього», – сказав один із дипломатів.

Напередодні саміту ЄС придумав компроміс, який, як вони сподівалися, дозволить Орбану зберегти обличчя у своїй передвиборчій кампанії, але все ж схвалити позику. ЄС був готовий утриматися від виплати грошей, доки нафта не потече трубопроводом «Дружба», який постачає російську нафту до Угорщини та був пошкоджений російським дроном у січні, за словами двох дипломатів ЄС та одного чиновника ЄС.

В останні тижні прем’єр-міністр Угорщини пов’язав питання трубопроводу з позикою та звинуватив Україну в тому, що вона не ремонтує «Дружбу» з політичних причин, зробивши це передвиборчою проблемою, зображуючи себе захисником інтересів своєї країни. Зеленський заявив, що не хоче ремонтувати трубопровід, на який росіяни неодноразово нападали, що допомагає фінансувати повномасштабне вторгнення Кремля в його країну. Коста заявив під час своєї прес-конференції, що Росія пошкодила трубопровід 23 рази з моменту початку повномасштабного вторгнення.

«Те, що я зробив сьогодні, це зруйнував нафтову блокаду, яку нам нав’язав Зеленський», – сказав Орбан після саміту. «Тож я захищав інтереси країни».

Після виборів

Мерц був серед групи лідерів, які сподівалися, що президент України використає своє звернення до саміту, щоб знизити температуру та запевнити Орбана, що він відремонтує трубопровід. Натомість Зеленський перейшов у наступ.

«Зеленський грав жорсткіше, ніж [наші] очікування», можливо, вважаючи, що «він може перечекати», – сказав урядовець, якому було надано анонімність, щоб вільно говорити про переговори за закритими дверима, як і інші, цитовані у статті. Якщо Орбан переможе на виборах наступного місяця, «можливо, розрахунок [Зеленського] полягає в тому, що він змінить свій тон після цього».

Хоча Україні відчайдушно потрібні 90 мільярдів євро від ЄС, Зеленський тепер має більше часу після того, як Міжнародний валютний фонд схвалив позику в розмірі 8,1 мільярда доларів наприкінці минулого місяця. Як повідомляє POLITICO, у Києва має бути достатньо грошей, щоб залишатися платоспроможним до початку травня.

За словами високопоставленого дипломата ЄС, антипатія між Орбаном і Зеленським глибока, і ця неприязнь повністю проявилася у четвер.

За словами дипломата, прем’єр-міністр Угорщини встав зі свого місця та став позаду інших лідерів, з презирством спостерігаючи, як Зеленський з’являється на їхніх екранах.

Через 90 хвилин, коли Зеленський наполегливо продовжував, а угорець не зрушив з місця, лідери вирішили завершити дебати, опублікувавши заяву про те, що «Європейська Рада повернеться до цього питання на своєму наступному засіданні».

Ставка полягає в тому, що так чи інакше все зміниться після того, як угорці підуть на вибори 12 квітня. Якщо Орбан програє, то його наступник може бути мотивований зняти перешкоди Будапешта в обмін на виділення коштів ЄС.

«Франція та Німеччина не бажали витрачати забагато часу» чи «політичного капіталу», щоб переконати Орбана на саміті в четвер, і не мали «ніякого бажання… допомогти його виборчій кампанії», – сказав національний чиновник.

Якщо Орбана переоберуть – що, за словами одного чиновника ЄС, багато лідерів у залі саміту в четвер вважають ймовірним – то він може бути більш охочим схвалити позику, як тільки нафта знову потече трубопроводом «Дружба».

Але якщо він цього не зробить, на зустрічі лідерів на Кіпрі 23-24 квітня буде розглянуто кілька покарань, включаючи заморожування більшого фінансування, подання позову проти Угорщини у вищому суді ЄС, накладення штрафів і навіть так званий ядерний варіант, стаття 7, яка позбавляє країни права голосу в ЄС.

Незручне мовчання

Атмосфера під час дискусії в четвер місцями була «крижаною», з «незручними мовчаннями», сказав прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен.

Це означає, що сага про кредит ЄС Україні, яку в певний момент блок сподівався вирішити ще на саміті в жовтні, відкладається щонайменше ще на місяць.

Провал переконання лідерів? Можливо, не зовсім.

«Орбан все одно не збирався говорити «так», – сказав один з дипломатів ЄС.

Більшість лідерів ЄС сподіваються, що це його останній подвиг.