За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора органами прокуратури спільно з працівниками національної поліції викрито системні факти незаконного заволодіння бюджетними коштами під час виконання договорів про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій, укладених між Національною службою здоров’я України та закладами охорони здоров’я.

Попередньо встановлена сума збитків становить 108,3 млн грн.

Зʼясовано, що зловживання мали не поодинокий, а системний характер та пов’язані з ключовим принципом функціонування програми – «гроші ходять за пацієнтом». Фактично замість наданих громадянам медичних послуг окремі заклади охорони здоров’я формували фіктивні записи в електронній системі, штучно збільшуючи обсяги такої допомоги та завищували вартість закупівель медичного обладнання для отримання бюджетного фінансування.

З метою документування та припинення протиправної діяльності 20 березня 2026 року за участі органів Національної поліції проведено масштабну реалізацію у 18 областях України. У межах розслідування у 26 кримінальних провадженнях проведено 70 обшуків на території: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, м. Києва, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Тернопільській, Харківській, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей.

Наразі у 12 кримінальних провадженнях повідомлено повідомлено про підозру 18 особам, серед яких:

1 директор дочірнього підприємства клінічного санаторію

1 фізична особа-підприємець

10 директорів комунальних некомерційних підприємств (у тому числі один депутат селищної ради)

2 бухгалтери

4 медичні працівники.

Підозри повідомлено у Донецькій, Волинській, Рівненській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернівецькій та Чернігівській областях. Зокрема за ч. 2 ст. 367 КК України – 4, ч. 5 ст. 191 КК України – 3, ч. 2 ст. 364 КК України – 1, ч. 4 ст. 190 КК України – 1, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. ч. 2, 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364 КК України – 5, ч. 1 ст. 209 КК України – 1, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України – 3.

Факти, встановлені в межах розслідувань, свідчать про спроби окремих посадових осіб системно монетизувати бюджетні кошти, призначені для реального лікування пацієнтів, шляхом маніпуляцій з обліком медичних послуг.

Робота з викриття таких схем триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.