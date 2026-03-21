Чеські слідчі розслідують нічну пожежу на промисловому комплексі як можливий навмисний напад, повідомили чиновники у п’ятницю після повідомлень ЗМІ про те, що група, яка протестує проти ізраїльської зброї, взяла на себе відповідальність.

Про це повідомляє REUTERS

Пожежники рано вранці у п'ятницю, повідомили, що вони відреагували на пожежу на складі комплексу в Пардубіце, за 120 км (75 миль) на схід від Праги. У вогні, яка поширилася на іншу будівлю, ніхто не постраждав.

Чеський новинний веб-сайт Aktualne.cz повідомив, що протестна група заявила про підпал «ключового виробничого центру» для ізраїльської зброї в Пардубіце, щоб покласти край своїй ролі в «геноциді в Газі».

Чеська оборонна компанія LPP Holding, яка має філію в комплексі, підтвердила пожежу на одному зі своїх об’єктів. Однак вона заявила, що плани співпраці з ізраїльською компанією Elbit Systems щодо виробництва безпілотників, оголошені у 2023 році, так і не були реалізовані.

«На нашому об’єкті ніколи не вироблялися ізраїльські безпілотники», – заявила LPP.

Після пожежі поліція спочатку заявила, що розслідує, чи було це навмисно, і перевіряє публічні заяви про «конкретну групу», не називаючи її.



Пізніше вони заявили, що слідчі служб безпеки розслідують інцидент за статтею кримінального кодексу, що стосується тероризму.

«Виходячи з того, що нам відомо на даний момент, ймовірно, інцидент може бути пов’язаний з терористичним актом», – сказав міністр внутрішніх справ Любомир Метнар. Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що скличе засідання Ради державної безпеки через інцидент.