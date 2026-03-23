Німеччина прагне поглибити оборонні зв’язки з Японією, а міністр оборони Борис Пісторіус запропонував нову угоду, яка полегшить операції військ обох країн на території одна одної.

Про це повідомляє Politico.

Виступаючи на військово-морській базі Йокосука в Японії після переговорів з міністром оборони Японії Шіндзіро Коїдзумі в неділю, Пісторіус заявив, що Берлін запровадив так звану Угоду про взаємний доступ — рамкову угоду, розроблену для «спрощення обміну солдатами в країнах одна одної та значного зменшення бюрократичних перешкод».

Такі угоди дозволяють країнам-партнерам легше розгортати війська на території одна одної для тренувань, навчань або операцій шляхом спрощення правових та адміністративних процедур. Японія підписала аналогічні угоди з такими країнами, як Велика Британія та Австралія, поглиблюючи власні зв’язки у сфері безпеки на тлі зростання регіональної напруженості.

Ця пропозиція знаменує собою крок поза межами нещодавніх зобов’язань Німеччини в Індо-Тихоокеанському регіоні, які в основному зосереджувалися на спільних навчаннях та короткостроковому розгортанні. Вона сигналізує про перехід до більш структурованої військової співпраці з партнерами Берліна в регіоні.

Пісторіус окреслив цей крок як частину ширшої відповіді на зростаючу глобальну нестабільність. «Наскільки тісне наше партнерство, стало зрозумілим у світлі поточних подій в Ірані та на Близькому Сході», – сказав він, вказуючи на значну залежність Японії від імпорту енергоносіїв через Ормузьку протоку. «Свобода морських шляхів має бути гарантована та захищена».

Німеччина та Японія поділяють інтерес до безпеки світових торговельних шляхів, додав він, наголосивши, що обидві країни залишаються відданими міжнародному порядку, заснованому на правилах. «Нас об’єднує переконання, що сила закону має переважати», – сказав Пісторіус.

Ця ініціатива також відображає ширший стратегічний зсув у Берліні та Токіо. Оскільки обидва уряди стикаються зі зростаючим тиском з боку авторитарних держав – від війни Росії в Україні до Китаю та Північної Кореї у Східній Азії – вони все частіше розглядають свої виклики безпеці як взаємопов’язані, перетворюючи ці спільні занепокоєння на тіснішу двосторонню співпрацю у сфері оборони.