У березні 2026 року Держстат розпочинає проведення обстеження доходів і умов життя (EU-SILC) (далі – обстеження EU-SILC), яке триватиме до червня поточного року.

Обстеження EU-SILC базується на методології, затвердженій Євростатом, і є унікальним джерелом інформації для оцінки рівня життя населення та аналізу ситуації з бідністю в Україні та регіонах.

Отримані дані допоможуть державі ухвалювати виважені й обґрунтовані рішення щодо соціального захисту різних соціально-демографічних груп населення, запобігання розвитку процесів бідності, які особливо загострилися в умовах стану війни, а міжнародним

партнерам – щодо підтримки українців у відновленні країни.

До вибірки включено понад 18 тисяч домогосподарств у 22 регіонах України (за винятком тимчасово окупованих територій і зон активних бойових дій). У Миколаївській області до вибірки включено 696 домогосподарств у 16 територіальних громадах. Кожне домогосподарство, відібране для опитування, є унікальним, важливим для обстеження і не може бути замінене іншим.

До випадково відібраних домогосподарств завітає офіційний працівник органу державної статистики – фахівець з інтерв’ювання, який покаже службове посвідчення та документ, що підтверджує його особу.

Для участі можна обрати один із трьох способів: особисте інтерв’ю під час візиту фахівця з інтерв’ювання, телефонне опитування або самостійне заповнення онлайн-анкети на порталі stat.gov.ua.

Участь в опитуванні є добровільною, а конфіденційність відповідей – гарантованою. Отримані дані знеособлюються і не містять персональних ідентифікаторів. Жодних банківських реквізитів, паролів або сум на рахунках не запитують. Результати не використовуються для перевірок чи оподаткування. Усі інтерв’юери діють відповідно до Закону України «Про офіційну статистику».

Арсен Макарчук, Голова Держстату:

«Опитування населення проводяться в усіх країнах світу, адже без цих даних держава не може повноцінно розуміти, як живуть люди, і ухвалювати обґрунтовані рішення. Жодні адміністративні дані чи реєстри не дають повної картини – вони фіксують формальні показники, але не відповідають на питання, як живуть українські родини, з якими викликами стикаються та як оцінюють якість свого життя. Саме тому ми збираємо інформацію безпосередньо від людей.»