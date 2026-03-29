Сполучені Штати Америки охопила нова безпрецедентна хвиля протестів під гаслом «No Kings» («Жодних королів»). Від узбережжя до узбережжя сотні тисяч американців вийшли на вулиці великих міст і маленьких містечок, щоб висловити свій гнів через політику президента Дональда Трампа, жорсткі міграційні рейди, стрімке зростання вартості життя та війну в Ірані.

Про це повідомляє CNN, передає ТСН.

Епіцентр у Міннесоті та пам’ять про жертв ICE

Флагманський і найчисельніший захід, який зібрав близько 100 тисяч осіб, розпочався біля Капітолія штату Міннесота у місті Сент-Пол. Саме міста-близнюки Міннеаполіс і Сент-Пол стали епіцентром наймасштабнішої в історії США операції з контролю за імміграцією Metro Surge, яка супроводжувалася жорсткими сутичками мітингувальників із федеральними агентами.

Натовп вимагає справедливості для Рене Гуд та Алекса Претті — двох людей, яких федеральні агенти застрелили під час січневих рейдів. Підтримати протестувальників приїхав легендарний рок-музикант Брюс Спрінгстін, який виконав свій новий протестний гімн «Вулиці Міннеаполіса», присвячений пам’яті загиблих та опору місцевих жителів. Організатори зазначають, що цього разу левова частка протестів проходить і за межами мегаполісів — у передмістях та традиційно республіканських штатах на кшталт Флориди і Техасу.

Політичний опір та заяви зірок

До протестувальників приєдналися і політичні важковаговики. Сенатор Берні Сандерс зі сцени у Міннесоті різко розкритикував не лише авторитаризм Трампа, а й військову кампанію на Близькому Сході. Він звинуватив уряд у брехні та порушенні міжнародного права, порівнявши нинішню інформаційну тишу з часами війн у В’єтнамі та Іраку. Водночас губернатор штату Тім Волз назвав відправлених Трампом силовиків «ненавченими, агресивними головорізами».

«Я ніколи не могла уявити, що настане день, коли ми будемо спостерігати такий повзучий авторитаризм у Сполучених Штатах Америки… Трамп взяв руйнівну кулю і вдарив по самому фундаменту того, що робить Америку великою», — заявила зі сцени членкиня Палати представників Ільхан Омар.

Масштабні акції за участю знаменитостей відбулися і на інших локаціях. У Нью-Йорку до натовпу вийшов оскароносний актор Роберт Де Ніро, який назвав Трампа екзистенційною загрозою для свобод та безпеки, закликавши негайно його зупинити. А в Сан-Франциско відбувся величезний марш, учасники якого несли українські та іранські прапори, а згодом розгорнули на пляжі живий банер «No Kings».

Відповідь Білого дому та міжнародна солідарність

Сам Дональд Трамп та його оточення традиційно реагують на подібні заходи з неприхованим глузуванням. У Білому домі заявили, що ці акції цікавлять лише журналістів, яким платять за їхнє висвітлення. Раніше президент публічно називав учасників протестів «неадекватними» та репостив згенеровані штучним інтелектом меми, де він у короні нібито скидає нечистоти на натовп із винищувача. У Вест-Палм-Біч на тлі цих настроїв сталися словесні сутички між мітингувальниками та прихильниками Трампа з угруповання Proud Boys.

Попри зневажливу реакцію Вашингтона, протестний рух вийшов далеко за межі Сполучених Штатів. Масові акції солідарності з американським народом відбулися на вулицях Парижа, Рима, Берліна та Мадрида. Європейці вийшли з плакатами «Ніяких королів, ніякої війни» та «Влада належить народу», виступаючи проти ескалації глобальних конфліктів та диктаторських замашок нинішньої адміністрації США.