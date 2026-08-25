Головним управлінням статистики узагальнені результати діяльності підприємств Миколаївської області у сфері зовнішньої торгівлі послугами за підсумками І півріччя 2026 року.

За цей період обсяг експорту послуг склав 21,7 млн.дол. США, що на 18,1% менше ніж у І півріччі 2025 року, імпорту – 7,6 млн.дол (на 9,5% більше). Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 14,1 млн.дол.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 71 країни світу.

У структурі експорту переважали транспортні послуги (57,2% від загального обсягу) ділові послуги (24,6%) а також послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги (8,9%). Переважну більшість послуг спрямовано до Нідерландів, Маршаллових Островів, Швейцарії, Німеччини та Туреччини.

Імпортувалися переважно транспортні послуги (56,1%), послуги, пов’язані з подорожами (17,7%) та ділові послуги (9,1%). Найбільше послуг одержано з Данії, Туреччини, США та Німеччини.