Україна отримала ракети до систем Patriot та низку інших пакетів допомоги від партнерів. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спільної пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом, передає кореспондент УНІАН.

“Трішки зайшло ракет Patriot. Скільки саме – не можу сказати, але трішки, треба більше”, – сказав Зеленський.

Він додав, що за останні дні Україна також отримала низку іншої допомоги та зобовʼязань від партнерів. Зокрема оборонні пакети привезли представники Литви та Фінляндії. Також Норвегія підтвердила фінансування України на суму в 9 млрд у 2027 році.

“Ми отримали, не буду казати від якої з держав, підтвердження щодо кількох систем ППО “Crotale” і ракет до них. І також ми отримали ракети AIM. Це для нас дуже важливі ракети”, – додав президент.