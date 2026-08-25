“Життя – це коробка цукерок: ніколи не знаєш, яка начинка тобі попадеться”. Ця крилата фраза із голлівудського фільму “Форест Гамп” цими днями несподівано пролунала у Вищому антикорупційному суді.

Саме тут три дні поспіль обирали запобіжний захід для вже колишньої заступниці голови Офісу президента Ірини Мудрої у рамках так званої справи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) “Форест Гамп”, пише ВВС.

“Розмір застави не має бути цукеркою, яку ти витягнеш і не знатимеш з яким вона смаком”, – пізно ввечері 24 серпня виголосив перед суддею один із її адвокатів.

Антикорупційні органи підозрюють Мудру у приналежності до злочинної організації, яка рейдерила підприємства, а також допомозі у відмиванні коштів для застави за колишнього міністра енергетики та фігуранта справи “Мідас” Германа Галущенка.

Наразі ВАКС відправив її під варту із альтернативою застави у 20 мільйонів гривень.

Мудра свою вину заперечує та фактично звинуватила одного із фігурантів Максима Микитася у тому, що той її спровокував та записав, у тому числі добившись близькості між ними.

BBC News Україна уважно стежила за перебігом засідань та розповідає, у якій атмосфері вони відбувались.

Із “котиками” і без

21 серпня. П’ятниця. 13:30. У холлі ВАКС – натовп журналістів. Останнім часом таку картинку тут можна спостеріагати регулярно.

Підозра ексвіцепрем’єру Чернишову, підозра ексміністру юстиції Герману Галущенку, підозра колишньому голові ОП Андрію Єрмаку, підозри депутатам Миколі Тищенку та Юлії Тимошенко – усі вони збирали натовпи журналістів тут у ці місяці.

Тепер це зробила і підозра Ірині Мудрій.

Ближче до 14:00 ексзаступниця Офісу президента і сама зайшла у холл ВАКС.

Підпис до фото,Адвокат Артем Крикун-Труш та Ірина Мудра, ВАКС, 21 серпня 2026 року

У Вищому антикорупційному суді Мудра з’явилась в оточенні цілої низки чоловіків. Зокрема, ветерана та адвоката Масі Найєма.

Щоправда, пізніше він пояснив: особисто захищати її у цій справі не буде, це робитимуть адвокати його юридичної фірми Miller – Артем Крикун-Труш, Павло Гончаренко та Вʼячеслав Коломійчук.

Ще 19 серпня – у день обшуків в Мудрої, – Miller заявили, що беруться за її справу, і одразу ж наштовхнулись на масовий хейт соцмереж.

Та ця критика їхніх планів не змінила.

Підпис до фото,Ірина Мудра та її адвокати (зліва направо): Артем Крикун-Труш, Павло Гончаренко та Вʼячеслав Коломійчук. Позаду них засновник юридичної компанії Miller Масі Найєм, він у судовому процесі участі не бере

Для розгляду запобіжного заходу Мудрій усіх запросили до зали №10.

Це – та сама зала, де у травні обирали запобіжний захід колишньому багаторічному голові Офісу президента Андрію Єрмаку.

Так Мудра опинилась на місці свого ексначальника.

Головувати у її засіданні прийшов не звичайний суддя ВАКС, як це було у Єрмака, а цілий голова Вищого антикорупційного суду Ігор Строгий.

Ще на початку засідання він повідомив: у нього – потенційний конфлікт інтересів із підозрюваною.

Усе тому, що в час, коли Мудра курувала в ОП напрямок правосуддя, Строгий перетинався із нею на різноманітних нарадах та спілкувався телефоном.

При цьому, самовідводу він не оголосив.

Як пояснив Строгий, наявність попередніх зв’язків із підозрюваною “не заважатиме йому обʼєктивно та неупереджено розглянути її справу”.

Підпис до фото,Голова Вищого антикорупційного суду Ігор Строгий, 21 серпня 2026 року

Услід за суддею про можливий конфлікт інтересів у рамках розгляду запобіжного заходу Мудрій оголосив і один із її адвокатів Павло Гончаренко.

Усе тому, що раніше він працював у ВАКС і, відповідно, перетинався зі Строгим.

Та самовідводу Гончаренко теж не взяв.

До слова ще один адвокат Ірини Мудрої Артем Крикун-Труш теж колишній представник антикорупційної системи.

Певний час тому він працював старшим детективом у Національному антикорупційному бюро, яке разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою наразі займалось збором доказів проти Мудрої.

Підпис до фото,Адвокати Мудрої Павло Гончаренко та Вʼячеслав Коломійчук, ВАКС, 21 серпня 2026 року

Потенційний конфлікт інтересів Строгого і Гончаренка – не єдине, що заважало ВАКС 21 серпня одразу перейти до розгляду запобіжного заходу Мудрій.

Ще одним каменем спотикання став її фізичний стан.

Адвокати наголошували: на тлі обшуків і підозри у їхньої підзахисної загострились проблеми зі здоров’ям, і це навряд чи дозволить їй висидіти кілька годин поспіль у стінах судової зали та ефективно відстоювати свої права.

Це підтвердила і сама Мудра.

Водночас вона підкреслила, що “не збирається затягувати засідання” і саме тому “свідомо відмовилась від госпіталізації”, щоб “показати суду і суспільству свою відкритість”.

Підпис до фото,Ірина Мудра у стінах ВАКС, 21 серпня 2026 року

Тим часом прокурор САП Віталій Гречишкін із пропозицією перенести засідання не погодився.

“У разі реальної загрози життю жоден лікар не відпустив би пацієнта із медзакладу. Або у документах було б застереження про відповідальність людини за своє здоров’я і життя. Такого застереження серед наявних документів немає”, – підкреслив він.

На що у відповідь почув від одного з адвокатів Мудрої: “Прошу, щоб суд і прокурор уявили те, що написано у документах (про стан здоров’я ексзаступниці голови ОП. – Ред.) щодо своїх близьких жінок”.

Зрештою усе завершилось своєрідним компромісом: суддя постановив заслухати цього дня тільки доводи прокурора, а частину слухань перенести на понеділок.

Утім до розгляду запобіжного заходу по суті все одно не вдалось одразу перейти: захисту ексзаступниці голови ОП виявилось ще два клопотання.

Підпис до фото,Прокурор САП Віталій Гречишкін, 21 серпня 2026 року

По-перше, адвокати Мудрої попросили суд про доступ до відомостей і судових рішень щодо можливого арешту її майна.

Логіка проста: якщо майно під арештом, Мудра не зможе внести за себе потенційну заставу у 150 мільйонів гривень, яку просить САП, бо “навіть теоретично не зможе продати його у надшвидкий період”.

Тим часом прокурор назвав це клопотання захисту спрямованим на затягування судового розгляду та отримання чутливих відомостей у позапроцесуальний спосіб.

“Закон на те і передбачає, що коли майно не вилучене (під час обшуку. – Ред.) і є загроза його перетворення, знищення, відчуження, розгляд про його арешт відбувається за відсутності власника”, – наголосив він та порадив адвокатам Мудрої шукати відомості про можливий арешт її майна у офіційних держреєстрах.

“Ви перевіряли реєстри?” – поцікавився суддя у адвокатів підозрюваної.

“Станом на це засідання арешту на майно немає, – відповів один із них та додав: – Але ця інформація не вноситься одномоментно”.

Утім, це не змінило остаточного вердикту судді: з метою схоронності об’єктів він не дозволив давати захисту Мудрої доступ до інформації про їх можливий арешт.

Підпис до фото,Один із томів у справі, де фігурує Ірина Мудра, ВАКС, 21 серпня 2026 року

Перед початком розгляду запобіжного заходу по суті захист Мудрої та вона сама також поскаржились суду на дії НАБУ і САП та звинуватили їх у порушенні презумпції її невинуватості.

“Версію слідства подано не як підозри, а вже як встановлені факти вчинення злочинів”, – наголосив один із адвокатів Мудрої Артем Крикун-Труш.

Сама Мудра підкреслила, що була “однією із тих, хто підтримав відновлення незалежності НАБУ і САП”, бо влітку 2025-го “особисто вносила законопроєкт”, яким влада минулого року відкочувала назад антикорупційну кризу, яку сама ж і створила.

“Я персонально представляла документ на комітеті і пояснювала депутатам, що в країні мають бути незалежні правоохоронні органи”, – розповіла у суді Мудра.

Та одразу ж поскаржилась, що тепер НАБУ і САП їй уже “оголосили вирок”.

Утім прокурор Віталій Гречишкін із такими закидами не погодився та наполіг, що всю інформацію у справі, де фігурує Мудра, НАБУ та САП “подавали максимально знеособлено”.

Підпис до фото,Прокурор САП Віталій Гречишкін та голова ВАКС Іго Строгий, 21 серпня 2026 року

Після нетривалої перерви учасники процесу знову повернулись до зали для розгляду запобіжного заходу вже по суті: адвокати Мудрої – із енергетиком, прокурор – із кавою.

Останній повідомив: НАБУ та САП пів року збирали докази і в результаті оголосили 11 підозр, зокрема, підозру колишній заступниці голови ОП.

Наразі вони інкримінують їй три статті та просять суд взяти Мудру під арешт із альтернативою застави у 150 мільйонів гривень.

Щоб обґрунтувати необхідність саме такого запобіжного заходу прокурор, перебираючи пальцями велику канцелярську скрепку, взявся зачитувати цитати із купи діалогів між різними фігурантами справи.

Зокрема діалоги між, ймовірно, Максимом Микитасем та Мудрою.

Із окремих звертань екснардепа до тоді ще заступниці голови ОП, як то “котик”, випливало: між ними – дуже близькі стосунки.

У якийсь момент захист Мудрої не витримав.

“Прокурор обіцяв не звертати увагу на те, що стосується особистого життя, але не дотримався цього. Думаю, що акцентувати на звертанні одне до одного зайве”, – звернувся до судді один із адвокатів Мудрої Артем Крикун-труш.

“Ви справді озвучили прямо з цим?”, – перепитав суддя у прокурора та, почувши ствердну відповідь, додав: “Утримайтесь”.

“Вибачаюсь. Втомився”, – поквапився виправдати свою поведінку прокурор.

Підпис до фото,Адвокат Мудрої Артем Крикун-Труш, ВАКС, 21 серпня 2026 року

Далі прокурор Віталій Гречишкін взявся відкривати наступний том справи.

Цього разу обійшлось без “котиків”, але з уточненням про “ласкаві звернення Микитася до Мудрої”

Сама вона увесь час мовчки та уважно все слухала.

У якийсь момент тут не витримав уже суддя.

“Ризики, мабуть, вже в понеділок оголосите”, – обірвав він прокурора та на прощання підкреслив, що, попри День Незалежності, доведеться працювати довго.

Рабин і сухарики

24 серпня. Понеділок. 14:50. У ВАКС знову людно.

Цього разу усіх зібрали у залі засідань №5 – тій самій, де у лютому обирали запобіжний захід ексміністру енергетики та юстиції Герману Галущенку.

Так Мудра опинилась на місці фігуранта справи “Мідас”, для застави якому, як твердить зараз слідство, вона могла допомагати відмивати кошти.

Підпис до фото,Ірина Мудра у ВАКС, 24 серпн 2026 року

Перед початком засідання прокурор Віталій Гречишкін, ймовірно згадавши фразу судді, що “доведеться довго працювати”, вирішив не тільки ще раз проглянути документи, а й підібрати найзручніший стілець.

Знаючи із попереднього досвіду, що майже всі вони у залі №5 скриплять від найменшого руху, він влаштував тест-драйв кількох: спочатку візуальний, а потім і практичний, всівшись і покрутившись на них.

У цей момент у залі з’явилась і сама Мудра.

На відміну від частини інших присутніх, які на честь Дня Незалежності прийшли у вишиванках, вона обрала для участі у засіданні цього дня строгий діловий костюм

Підпис до фото,Ірина Мудра разом зі своїми прокурорами, ВАКС, 24 серпня 2026 рік

Уже на початку засідання стало відомо: двоє людей готові взяти Мудру на поруки.

Утім, перш ніж заслухати їх, ВАКС продовжив слухати прокурора, а той, як і у п’ятницю, продовжив цитувати різноманітні розмови фігурантів справи.

Зокрема, Мудрої і Микитася.

У одній із них вона, за версією слідства, цікавилась у того, чи можна перевезти свої речі, на що Микитась відповідав: “Звісно, я тебе завжди чекаю”.

“Я маю на увазі валізу з прикрасами різними. Перевозити?” – навів прокурор слова Мудрої.

Таким чином Віталій Гречишкін намагався обґрунтувати підозру ексзаступниці голови ОП у частині ризиків можливого знищення Мудрою речових доказів.

Окремо прокурор повідомив, що вона неодноразово отримувала на роботі зауваження щодо носіння коштовних прикрас. Мовляв, ті привертали до себе занадто багато уваги.

Віталій Гречішкін також зацитував розмову, в якій Мудра, за версією слідства, могла обговорювати можливий вплив на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

“Ми наступаємо на ті ж граблі: не думаємо і не готуємо наступника Клименка (нинішнього очільника САП. – Ред.). У нас повинен бути кадровий резерв таких людей, а у нас їх немає. Потрібно шукати білих і пухнастих, відмивати їх і випускати в люди”, – зацитував цей фрагмент прокурор.

Підпис до фото,Адвокат Артем Крикун-Труш та Ірина Мудра, ВАКС, 24 серпня 2026 року

Утім, адвокатам Мудрої знову сподобались не всі зацитовані діалоги.

“Тут навіть прізвища її нема!” – у якийсь момент не стримав емоцій Павло Гончаренко.

Та одразу ж почув на це зауваження від голови ВАКС: “Без дозволу судді прошу не втручатись. У вас ще буде час обґрунтувати свою позицію”.

Тим часом прокурор продовжив цитувати діалоги.

Зокрема, зупинився на фрагменті про “систематизацію і контроль корупції”, який, як підкреслив він сам, “уже облетів весь інтернет”.

А ще додав, що Микитась, за даними слідства, “спонсорував проживання доньки Мудрої у США”.

Після цього до зали суду запросили тих, хто готовий взяти ексзаступницю голови ОП на поруки, а також свідка, який захотів розповісти про її професійні здобутки.

Підпис до фото,Голова ВАКС, суддя Ігор Строгий та прокурор САП Віталій Гречишкін, 24 серпня 2026 року

Першим поручителем виявився головний рабин Києва Йонатан Бін’ямін Маркович.

Він був лаконічним. Виступав російською. У деяких моментах не розумів питань судді і адвокатів.

При цьому наголосив: Мудру добре знає кілька років, бо та приходила “і додому, і в общину помолитись і бути на зв’язку зі Всевишнім”.

Другим поручителем став військовий Сергій Коваленко.

У своєму виступі він зазначив, що знає Мудру ще з часів спільної роботи у банківській сфері та має із нею “багато спільних ділових контактів”.

А ще наголосив, що готовий брати ексзаступницю ОП на поруки, бо “її робота зі створення Міжнародного трибуналу прямо впливає на ту роботу, яку сьогодні робить він як військовий”.

Підпис до фото,Військовий Сергій Коваленко та головний рабин Києва Йонатан Бін’ямін Маркович у ВАКС під час обрання запобіжного заходу Ірині Мудрій, 24 серпня 2026 року

Окрім того, у зал суду викликали свідка – викладача Інституту міжнародних відносин Захара Тропіна та одного з кандидатів у судді Конституційного Суду за квотою Верховної Ради.

Він теж розповів про “великий внесок Мудрої” у створення Міжнародного трибуналу, а ще у ратифікацію Римського статуту.

За його словами, тільки завдяки роботі Мудрої вдалося “зрушити з мертвої точки” у обох процесах.

“Будьте здорові. До побачення”, – підсумував цю частину засідання суддя та оголосив перерву.

Підпис до фото,Захар Тропін під час виступу у ВАКС 24 серпня 2024 року

Поновивши процес Ігор Строгий нарешті дав слово адвокатам. Першим його взяв Артем Крикун-Труш.

Його виступ тривав понад 3 години і частково стосувався критики роботи НАБУ і САП.

Головні тези такі:

“прокурор змішав всіх фігурантів разом і не відокремив те, що стосувалось лише Мудрої”;

Мудрій закидають зловживання службовими повноваженнями, але у справі “немає жодного документа, де б був їх перелік”;

“більшість протоколів негласних слідчо-розшукових дій надані не в повному обсязі”;

“прокуратур акцентує тільки на тому, що за його версією має обвинувальний характер”;

наразі невідомо, “чи відповідає текст записам, оприлюднених НАБУ”;

слідство об’єднало 5 епізодів “принципово різної ваги” та розглядає їх “як однорідну масу”.

“Повідомлення про підозру – це не твір на вільну тему”, – наголосив у цій частині адвокат.

Слухаючи його прокурор час від часу катався на стільчику, який так ретельно обирав на початку засідання.

Підпис до фото,Виступ адвоката Ірини Мудрої Артема Крикуна-Труша у ВАКС, 24 серпня 2026 року

Інша частина виступу адвоката Мудрої стосувалась її захисту.

Зокрема, він наголошував, що:

проти неї вчинили провокацію, а сама вона під час більшості розмов “була не мовцем, а слухачем”;

Мудра не втекла нікуди, хоча, за версією слідства, знала про можливу підозру;

у Мудрої є 8-річний син та хвора мати, а отже під варту їй не можна;

яскравість її розмов із кимось чи відвертість під час них “ще не означає складу злочину”, як і “її поінформованість про чиїсь наміри”;

окремі звинувачення ґрунтуються виключно на словах Микитася, який говорить, що дав Мудрій 4 мільйони доларів, але під час обшуків у неї цих коштів не знайшли;

чистити листування в телефоні не злочин і Мудра це робила лише тому, щоб не давати зайвої інформації для ворога з РФ, проти якого працювала як заступниця голови ОП.

У якийсь момент інший адвокат Павло Гончаренко обірвав свого колегу, аби попередити суддю про нові обставини у засіданні.

Зрештою це перетворилось на емоційну суперечку.

“Не потрібно ставити мені умови!” – суворо відрізав захиснику Мудрої суддя, якому той запропонував зробити перерву, щоб відлучитись на інше засідання.

У сусідній залі саме розглядали питання арешту вилученого під час обшуків майна Мудрої.

“Не порівнюйте арешт і запобіжний захід! Хочете – ідіть сам”, – зазначив у відповідь Строгий.

Однак адвокатів це не влаштувало і вони спробували запропонувати компроміс: аби Мудра разом з одним із трьох захисників відлучитись на 5-10 хвилин у сусідню залу, а потім “тихо повернулась”, поки її інший адвокат продовжить свій виступ у нинішньому засіданні.

“Ну і як ви це собі уявляєте!?” – емоційно зазначив суддя.

Тож Гончаренку довелось відлучатись самому.

Підпис до фото,Ірина Мудра та її адвока Павло Гончаренко. ВАКС, 24 серпня 2026

Уже невдовзі він повернувся назад і, зрештою, теж взяв слово для виступу.

“Якщо будуть повтори, я буду зупиняти. Та й взагалі я не розумію, що ви ще збираєтесь по цих вузьких питаннях говорити. Глибше вже нема куди”, – одразу пригрозив йому суддя.

У відповідь Гончаренко зазначив, що уважно слухав Крикуна-Труша і робив відповідні позначки задля уникнення тавтологій, а ще попросив 1,5 години для свого виступу.

Утім, уже за декілька хвилин його обірвав вже не суддя, а повітряна тривога.

Через загрозу балістики у засіданні оголосили перерву, але закривати його ніхто не збирався, хоча на годиннику вже було майже о пів на 22.

Повернувшись до зали після відбою один із вільних слухачів приніс сухарики, які взявся пропонувати усім присутнім журналістам, а коли ті відмовились, його сусід порадив пригостити ними ще й Мудру.

“Запропонуйте сухарики Ірині, не пам’ятаю, як її там. Нехай звикає”, – додав він, натякаючи на можливу перспективу Мудрої опинитись у СІЗО.

Із суду того вечора усі розійшлись за 45 хвилин до початку комендантської, після прохання колишньої заступниці голови ОП зробити перерву і дати поспілкуватись їй із матір’ю, яка “щойно перенесла операцію і вийшла з коми”.

День Микитася

25 серпня. 8:00. ВАКС. Попри пізнє завершення попередньої частини засідання, усі від самого ранку знову повернулись на місця.

Ще увечері суддя попередив: сторона захисту сьогодні матиме лише 1,5 години для виступу.

Тож з огляду на це адвокат Гончаренко одразу перейшов до головного – “зловживання Микитася довірою та близькістю з Мудрою задля розв’язання власних проблем”.

Гончаренко наголосив: його підзахисна була лише об’єктом впливу і не могла мати спільного злочинного умислу “разом зі своїм маніпулятором”.

Підпис до фото,Адвокат Павло Гончаренко під час виступу у ВАКС 25 серпня 2026 року

Сама Мудра у своєму виступі теж окремо торкнулась Микитася.

Було помітно: їй про це говорити непросто. У якийсь момент вона навіть попросила адвокатів передати їй серветку.

“Я взагалі хотіла сьогодні вранці просити про закриту частину цього засідання, бо вона про приватне життя. Але передумала. Спробую справитись з емоціями”, – зазначила Мудра.

Вона підкреслила, що “звикла бути сильною та не виносити особисті переживання назовні” і саме тому “за її зовнішньою впевненістю і дисципліною” інколи “була людина, яка почувалась розбитою”.

“Я прагнула довіряти і допомагати людям, які були поруч, і вірила словам про підтримку і близькість”, – пояснила вона.

При цьому додала, що уміння розбиратись у праві і людях – різні речі.

“З першим я впоралась. Із другим, на жаль, ні”, – з певною гіркотою у голосі зауважила Мудра.

Підпис до фото,Ірина Мудра під час виступу у ВАКС 25 серпня 2026 року

Окремо вона підкреслила: 232 епізоди, які лягли у основу її підозри, “були записані через мікрофон однієї людини”.

“Ця людина була мені близькою, я їй довіряла, – зауважила Мудра, маючи на увазі Микитася, тяжко видихнула та додала: – Він говорив. Я слухала. Він мене записував”.

Вона також підкреслиила, що “ніколи не отримувала від нього у будь-який спосіб 4 мільйони доларів.

“Не розумію, чому слова Микитася сприймаються на віру”, – риторично запитала вона у судді та прокурора.

Мудра також наголосила, що у приватних розмовах люди можуть говорити емоційно та небережно, але не завжди це означає намір вчинення протиправних дій.

“Я готова надати пояснення щодо кожної такої розмови”, – підсумувала вона, наголосивши, що прокурори закидають їй частину фраз, які наспавді їй не належать.

Підпис до фото,Ірина Мудра разом зі своїми адвокатами, ВАКС, 25 серпня 2026 року

Про при усе це, а також запевняння Мудрої, що вона не збирається нікуди тікати чи знищувати якісь докази у справі, суддя Ігор Строгий такий вирішив відправити її у СІЗО.

Щоправда, значно зменшив розмір застави, під яку вона може вийти: тепер це не 150 мільйонів гривень, як просив прокурор, а лише 20.

Сама Мудра зазначила журналістам, що таку суму самостійно сплатити не зможе, тому буде звертатись до друзів і знайомих, яких, з огляду на її вік, у неї зібралось достатньо багато.

Сьогодні вона поїхала у СІЗО, де 21 серпня вже опинився інший підозрюваний у справі “Форест Гамп” – той самий екснардеп Максим Микитась.