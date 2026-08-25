У жовтні-листопаді 2026 року відбудуться спільні масштабні військові навчання Коаліції охочих.

З такою заявою виступив президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі коаліції в Києві, повідомляє РБК-Україна.

Французький лідер пов’язав проведення цих навчань із головними напрямами підтримки Києва з боку його союзників. Насамперед ідеться про підготовку гарантій безпеки для України після завершення війни.

Як пояснив Макрон, такі масштабні маневри мають продемонструвати готовність країн коаліції виконувати взяті на себе зобов’язання та діяти рішуче після припинення бойових дій.

“Це дуже важливо. Це один із головних елементів мирних переговорів, коли Україна вирішить їх провести. Вкрай важливо, щоб ми працювали колективно над цим”, – наголосив президент Франції.

Варто зазначити, що про проведення таких навчань домовлялися ще під час попередньої зустрічі Коаліції охочих у липні.

Саме тоді стало відомо, що у вересні до Польщі прибудуть близько 1,5 тисячі військових із Великої Британії та Франції для участі у міжнародних маневрах.

Із заявою з цього приводу також виступив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Бейда. За його словами, під час навчань військові відпрацьовуватимуть перекидання особового складу та військової техніки.