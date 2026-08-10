Ймовірна коханка президента ФІФА Джанні Інфантіно отримала грошову допомогу від УЄФА в той час, коли він працював генеральним секретарем організації.

Про це йдеться в розслідуванні Daily Telegraph, передає ВВС.

Інфантіно ці звинувачення заперечує. ФІФА назвала ці звинувачення “скоординованою кампанією”, спрямованою на “підрив” діяльності організації та її президента Інфантіно.

Раніше Інфантіно хотів приватизувати частину чемпіонати світу і виступав за повернення Росії на чемпіонат.

Згідно з розслідуванням Daily Telegraph, УЄФА виплатила шестизначну суму жінці, яка, як стверджується, була коханкою Джанні Інфантіно. Він одружений і має чотирьох дітей.

Це було в період, коли Інфантіно працював в УЄФА (Союзі європейських футбольних асоціацій), де обіймав посаду генерального секретаря з 2009 до 2016 роки. Згодом він став президентом ФІФА (Міжнародної федерації футболу).

За даними видання, Інфантіно мав стосунки зі співробітницею, яка мала нижчу адміністративну посаду.

Колишні колеги стверджують, що він спочатку підвищив її на посаді та збільшив зарплату. Згодом, після претензій з боку тодішнього президента УЄФА Мішеля Платіні, Інфантіно домігся, щоб при її звільненні, їй виплатили компенсацію.

Ця сума, як повідомляється, покрила витрати жінки на навчання за програмою MBA в бізнес-школі. Вартість навчання в цьому закладі становила близько 45 тисяч фунтів (2,7 млн грн) на рік, тоді як розмір компенсації був шестизначним.

Також журналісти видання стверджують, що згодом Інфантіно використав свої зв’язки, щоб допомогти жінці отримати нову високооплачувану посаду в аналогічній сфері.

Як пише Daily Telegraph, в УЄФА підтвердили факт такої виплати. Там також визнали, що організація знала про стосунки жінки з Інфантіно.

Водночас в УЄФА наголосили, що всі виплати відповідали правилам, які діяли на той момент.

Утім, як зазначили в УЄФА, відтоді вони “посилили” свої внутрішні норми, щоб вони “відповідали стандартам сучасної великої організації, яка перебуває під пильною увагою громадськості”.

У ФІФА всі закиди на адресу Інфантіно заперечують.

“Президент ФІФА Джанні Інфантіно категорично заперечує ці звинувачення, і вони абсолютно не відповідають дійсності. Будь-які натяки на неналежну поведінку або порушення статутів чи правил є наклепом”, – заявив представник ФІФА газеті Telegraph.

В організації заявили, що жоден співробітник УЄФА чи ФІФА ніколи не подавав скарги щодо поведінки пана Інфантіно, оскільки жодних інцидентів не було.

У ФІФА заявили про “скоординовану й тривалу кампанію”, спрямовану проти ФІФА і її президента Джанні Інфантіно.

В організації заявили, що “припущення та інсинуації не повинні подаватися як факти”.

BBC звернулася до ФІФА та Джанні Інфантіно по коментарі й очікує на відповідь.

Кар’єра Джанні Інфантіно ще зовсім недавно опинилася під загрозою через його плани продати частину прав на чемпіонат світу приватним інвесторам.

ЗМІ оприлюднили проєкт Інфантіно під назвою “Fifa Forward Enterprise (FFE)”. Йшлося про приватизацію чемпіонатів світу з футболу – Інфантіно хотів створити нову компанію для управління комерційними правами та продажем квитків FFE. При цьому 21% акцій компанії планувалося продати приватному бізнесу.

Коли про цей план стало відомо, вибухнув скандал. Усі 55 національних футбольних асоціацій, які входять до європейського футбольного союзу, пригрозили ФІФА бойкотом. В УЄФА заявили, що чемпіонат світу не продається

Під час екстреного засідання Ради ФІФА в Марокко Інфантіно визнав, що припустився помилок, просуваючи свій проєкт. Він його відкликав.

За підсумками зустрічі підготували лист із вибаченнями, який підписав Інфантіно та генеральний секретар ФІФА Маттіас Графстрьом.

Водночас ФІФА оприлюднила заяву на підтримку Інфантіно.

Однак УЄФА й надалі заявляє про готовність бойкотувати всі заходи ФІФА та наголошує, що втратила довіру до керівництва Джанні Інфантіно. В УЄФА додали, що досі не отримали гарантій того, що план FFE не відновлять у майбутньому.

Президентка Норвезької футбольної федерації (NFF) Лісе Клавенесс у п’ятницю закликала Інфантіно піти у відставку.

Водночас президент ФІФА зберігає підтримку в інших регіонах світу. Зокрема, на його боці виступають Африканська конфедерація футболу (CAF), Південноамериканська конфедерація футболу (CONMEBOL), а також футбольні асоціації Мексики та Аргентини.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Трамп хоче, щоб генсеком ООН став президент ФІФА Інфантіно (ФОТО)