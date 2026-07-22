Як стало відомо виданню The Post, президент Трамп хоче, щоб наступним генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй став президент ФІФА Джанні Інфантіно.

56-річний Інфантіно зблизився з Трампом завдяки організації цьогорічного Чемпіонату світу з футболу. Швейцарський футбольний адміністратор намагався зачарувати та залучити Трампа, навіть вручивши йому першу Премію миру ФІФА у грудні.

Джерело, близьке до президента, повідомило The Post, що Трамп вважає, що Інфантіно «користується повагою всіх у світі, і визнає його особливу здатність об’єднувати людей».

Президент Дональд Трамп та Джанні Інфантіно під падаючим золотим конфетті.



Наступного генерального секретаря буде обрано цього року, щоб замінити Антоніу Гутерріша з Португалії, який йде у відставку наприкінці грудня.

Щоб забезпечити собі посаду, Інфантіно має отримати схвалення Ради Безпеки, що складається з 15 членів, де п’ять постійних членів мають право вето, а потім отримати затвердження Генеральною Асамблеєю.

Незрозуміло, чи хоче Інфантіно цю посаду і якою мірою Трамп обговорював з ним цю тему.

Але Трамп відчуває явну порожнечу серед поля, яке один інсайдер назвав сімома «кульгавими» кандидатами.

Серед найвідоміших претендентів – колишня президентка Чилі, соціалістка Мішель Бачелет, яка може зіткнутися з опором США, та аргентинський кандидат Рафаель Гроссі, нинішній генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії, який може зіткнутися з занепокоєннями з боку Великої Британії щодо спірних Фолклендських островів.

Концепція Трампа переверне очікуваний вибір кандидата з Латинської Америки або Карибського басейну – регіону, який востаннє представляв генеральний секретар Хав’єр Перес де Куельяр з Перу між 1982 і 1991 роками.

Але численні джерела стверджують, що м’яка географічна ротація не обов’язково заблокує Інфантіно, і що можливо, що він може отримати кілька номінацій на додаток до номінації Трампа.

Паоло Дзамполлі, італо-американський бізнесмен і дипломат, який обіймає посаду спеціального посланника Трампа з питань глобального партнерства, розповів The Post, що «лише президент Трамп міг мати таку геніальну ідею».

Дзамполлі сказав, що Інфантіно «чудово впорається» і його «всі люблять», описуючи його як потенційного кандидата, який привнесе свіжу енергію у величезну бюрократію та використає спорт для побудови нових мостів і натхнення молодого та бідного населення світу.

«Є певна схожість» між ролями президента ФІФА та генерального секретаря ООН, сказав Дзамполлі, особистий друг Інфантіно та колишній посол невеликої острівної держави Домініка в ООН.

«В Організації Об’єднаних Націй доводиться мати справу зі 193 державами-членами. У ФІФА понад 200 членів, [і] чудовий послужний список Джанні показує, що він знає, як керувати».

Дзамполлі провів час з Інфантіно на фіналі чемпіонату світу минулих вихідних у Нью-Джерсі, але сказав, що вони не обговорювали цю концепцію, і був здивований, дізнавшись про неї від The ​​Post.

Трамп обурений тим, що він вважає бездіяльністю ООН у посередництві у великих світових конфліктах, і минулого року створив нову Раду миру під керівництвом США, що викликало спекуляції щодо створення конкуруючої організації, оскільки він був посередником у мирних угодах, зокрема між Ізраїлем та ХАМАС, хоча Трамп заперечив це та заявив, що сподівається, що ООН візьме на себе більш активну роль.

З моменту повернення до Білого дому минулого року Трамп скоротив внески США до ООН та вийшов з багатьох її підорганізацій, включаючи Всесвітню організацію охорони здоров’я, ЮНЕСКО та Раду ООН з прав людини.

Призначення Інфантіно може покращити відносини Трампа з ООН.

Однак, якщо президент досягне успіху, це призведе до різкого скорочення зарплати Інфантіно, який заробляє близько 6 мільйонів доларів на рік у ФІФА.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно аплодує, одягнувши срібну медаль та стрічку Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Незрозуміло, чи захоче Інфантіно, який балотується на переобрання президентом ФІФА, цю посаду в ООН.

Нещодавно повідомлена компенсація генерального секретаря склала близько 418 000 доларів.

Інфантіно оголосив про свою кандидатуру на переобрання на посаду президента FIFA. Цей процес відбору відбудеться наступного березня.

Хоча він отримав підтримку на переобрання майже від усіх 211 асоціацій-членів FIFA, він зіткнувся з негативною реакцією через втручання Трампа від імені збірної США на чемпіонаті світу з футболу, щоб скасувати дискваліфікацію Фоларіна Балогуна на одну гру перед матчем з Бельгією.

Повернення Балогуна на посаду обурило європейські країни, але поразка Америки від Бельгії приглушила наслідки. Тим не менш, опальний колишній президент FIFA Зепп Блаттер, чиє перебування на посаді було затьмарене скандалом з хабарництвом під час надання Катару права проведення чемпіонату світу 2022 року, є серед тих, хто вимагає відставки Інфантіно.