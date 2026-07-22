Після успішного тестування технології у Львові, Бородянці та Харкові у Києві запустили 5G-зону. Звʼязок нового покоління працюватиме в центральній частині міста — від Майдану Незалежності до Бессарабської площі.

Про це сьогодні, 22 липня, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України, передає Інше ТВ.

Крім цього, мобільні оператори розгорнули додаткові локації, де вже можна зловити 5G. Після Києва пілотну мережу розширять на Одесу.

Як підключитися до 5G? Зазвичай телефон підхоплює нову мережу автоматично. Якщо значок 5G не з’явився, спробуйте кілька простих кроків:

перевірте в налаштуваннях стільникових даних, чи підтримує ваш телефон 5G, та оновіть ОС;

вимкніть режим енергозбереження, перемкніть режим «У літаку» або перезавантажте телефон.

Які результати показує 5G:

середня швидкість зʼєднання — 600-700 Мбіт/с, а іноді сягає понад 1 Гбіт/с;

зв’язок стабільно працює під навантаженням та в пікові години.

Цю технологію вже протестували понад 1,5 мільйони українців.

Як повідомляло Інше ТВ, 12 січня 2026 року в Україні вперше запустили 5G