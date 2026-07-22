За підсумками першого півріччя 2026 року в Миколаївській області зареєстровано 161 новий випадок ВІЛ-інфекції. Водночас зареєстровано 52 випадки СНІДу (кінцева, найважча стадія ВІЛ-інфекції), 22 людини померли від захворювань, зумовлених СНІДом.

Про це повідомили в ДУ «Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», передає Інше ТВ.

У порівнянні з аналогічним періодом 2025 року кількість нових випадків ВІЛ-інфекції зменшилася зі 185 до 161, а кількість вперше зареєстрованих випадків СНІДу — з 57 до 52. Водночас кількість смертей від СНІДу практично не змінилася: 22 випадки у 2026 році проти 21 у 2025 році.

Найпоширенішим шляхом передачі ВІЛ залишається статевий — за шість місяців цього року таким шляхом інфікувалися 139 осіб (торік — 170). Парентеральний шлях передачі (через кров) зареєстровано у 21 випадку (у 2025 році — 14), а від матері до дитини — в 1 випадку (торік — 2).

Серед уперше зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції 104 — чоловіки, 57 — жінки. Для порівняння: за аналогічний період минулого року було зареєстровано 105 чоловіків та 81 жінку.

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