За минулий тиждень на Миколаївщині зареєстровано три випадки хвороби Лайма.

Про це повідомили в ДУ «Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», передає Інше ТВ.

На щотижневій апаратній нараді під головуванням генерального директора, головного державного санітарного лікаря Миколаївської області Дмитра Макарова фахівці проаналізували захворюваність на інфекційні хвороби, зокрема перебіг епідеміологічного розслідування випадків хвороби Лайма.

Додамо, що хвороба Лайма (кліщовий бореліоз) – це найпоширеніша в Україні інфекційна хвороба, яку кліщі можуть передати людям. За перші 5 місяців 2026 року в Україні було зареєстровано 884 випадки.

Як повідомляло Інше ТВ, у квітні до ЛШМД Миколаєва через укуси кліщів звернулося 3 людини.