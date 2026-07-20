Тільки в суботу президент Зеленський зустрічався з трьома досвідченими українськими військовими: з командувачем Об’єднаних Сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком і командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом. І от сьогодні він знов зустрівся з Михайлом Драпатим.

“Вдячний за сьогоднішню розмову – багато речей встигли обговорити з Михайлом Драпатим. Важливо, щоб досвід усіх складових Сил оборони України застосовувався злагоджено. Слава Україні!”, – написав Зеленський.