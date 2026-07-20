За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури кіберфахівці Служби безпеки України викрили та затримали на Миколаївщині ще одного агента рф. Ним виявився 19-річний студент професійно-технічного училища.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

За даними слідства, представники спецслужб рф завербували молодика через Telegram-канал, де він шукав можливість швидкого заробітку. Після вербування він за вказівкою куратора зареєстрував супутниковий термінал Starlink на своє ім’я, зазначивши, що використовуватиме його для власних побутових потреб.

Надалі студент планував оформити ще кілька терміналів, залучивши до цього своїх знайомих та родичів, які не були обізнані про справжню мету таких дій.

Правоохоронці своєчасно викрили протиправну діяльність та затримали підозрюваного за місцем його проживання. Одночасно було заблоковано та внесено Міністерством цифрової трансформації України до чорного списку супутникові термінали, які фігурант зареєстрував на себе та інших осіб для подальшого використання представниками держави-агресора.

Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами співпраці підозрюваного з представниками спецслужб рф.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

За клопотанням сторони обвинувачення суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Санкція статті передбачає покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюється СБУ в Миколаївській області.

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