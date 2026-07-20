Про це очільник ОП Кирило Буданов повідомив у соцмережах.

-Ситуація навколо останніх внутрішніх змін викликала сильні емоції. Розумію людей, які висловлюють свою позицію. Небайдужість – це сила, яка тримає нашу державу всі ці роки. Позицію суспільства почуто.

Ситуація вирішується фахово, конструктивно й на користь нашої держави. Тому прошу зберігати спокій. Дискусія – нормальна річ для вільної країни. Важливо, щоб вона й надалі відбувалася мирно, без провокацій, які б шкодили національній безпеці.

Закликаю нікого не хейтити. Ворог уважно стежить за кожною нашою внутрішньою суперечкою і чекає, коли ми почнемо воювати між собою. Скажу ворогам прямо: не дочекаєтесь. Думаймо про нашу спільну перемогу. Україна із цієї ситуації вийде обов’язково сильнішою.

Робота йде. Результати будуть.