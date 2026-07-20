Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із секретарем Святого Престолу у справах стосунків із державами та міжнародними організаціями, архієпископом Полом Річардом Галлагером.

Про це повідомили в Офісі Президента України, передає Інше ТВ.

Глава держави подякував за візит, увагу та молитви за Україну. Архієпископ приїхав до нашої країни кілька днів тому, відвідав один із районів Києва, де загинули люди внаслідок російської атаки, та переказав слова підтримки від Папи Римського Лева XIV.

Пол Річард Галлагер зазначив, що делегація Святого Престолу стала свідком російського обстрілу в ніч на 19 липня і тих небезпек, через які проходить Український народ.

Президент подякував Його Святості та Ватикану за постійні молитви, підтримку України та нашого народу.

«Ми дуже вдячні, що в День Української Державності кардинал Маттео Дзуппі був тут. І, звичайно, ми чекаємо на візит Папи Лева. Це може бути дуже історичний момент, момент підтримки насамперед», – наголосив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі обговорили дипломатичні зусилля для завершення війни Росії проти України та перемовини з американськими партнерами. Президент подякував за готовність Ватикану прийняти зустріч на рівні лідерів і докладати зусиль для того, щоб вона могла відбутися.

Глава держави висловив окрему вдячність Ватикану за допомогу з поверненням українських дітей, яких викрала Росія. Україна розраховує на активізацію процесу щодо повернення цивільних, зокрема дітей, яких Росія незаконно утримує в полоні.

Також обговорили діяльність Церкви в Україні та підтримку українців з боку духовенства. Архієпископ подякував за передачу костелу Святого Миколая у Києві в користування римо-католицькій громаді.

Пол Річард Галлагер запевнив у підтримці з боку Ватикану руху України до Європейського Союзу.

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