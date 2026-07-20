Сьогодні вранці Кір Стармер подав королю Чарльзу III заяву про відставку з посад прем’єр-міністра та першого лорда казначейства. Букінгемський палац повідомив, що монарх прийняв його відставку.

Новим прем’єр-міністром став Енді Бернем. Після аудієнції у короля він отримав доручення сформувати новий уряд.

Новий прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем проведе одну з перших телефонних розмов на посаді з президентом Володимиром Зеленським. За його словами, метою дзвінка буде підтримка Україну з боку Сполученого Королівства.

Про це повідомляє Sky News.

Бернем повідомив, що його першими телефонними дзвінками в ролі глави уряду стануть розмови з Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом.

Очікується, що саме зовнішня політика домінуватиме в порядку денному нового британського прем’єра протягом найближчих тижнів та місяців.

«Я сьогодні дуже чітко скажу президенту Зеленському, що жодних змін немає. Я буду з ним на 100%, як і Кір Стармер», — зазначив прем’єр-міністр.

Він також нагадав про свій попередній досвід співпраці з українськими міськими головами, який він здобув протягом останніх років на посаді мера Великого Манчестера.

«Я використаю весь цей досвід у своїй новій ролі. Президент Зеленський не матиме жодних сумнівів, що підтримка Великої Британії — непохитна та рішуча. Велика Британія буде поруч із ним, і я особисто буду поруч», — додав Енді Бернем.

Президент України Володимир Зеленський привітав Бернема зіз вступом на посаду: «Ми готові співпрацювати в усіх можливих форматах. Ми високо цінуємо політичну, оборонну та засновану на цінностях підтримку Великої Британії. Основа наших двосторонніх відносин міцніша, ніж будь-коли, і ми продовжимо зміцнювати одне одного. Я з нетерпінням чекаю на нашу розмову сьогодні ввечері».

Хто такий Ендрю Бернем

Мер Великого Манчестера Ендрю Бернем тому здобув перемогу на ключових довиборах в окрузі Мейкерфілд у Великій Британії, що відкрило йому шлях до боротьби за лідерство.

У переможній промові Бернем попередив Лейбористську партію, що вона має «останній шанс змінитися». «Другого шансу не буде, – сказав він. – Але цей результат, який ми отримали, дає нам можливість побудувати нову політику, засновану на єдності та надії, відвернувшись від курсу, що веде нас до розколотої, похмурої політики, подібної до тієї, що ми спостерігаємо у Сполучених Штатах».

«Зараз ми маємо обрати саме цей шлях, повернути країну на вірну траєкторію, об’єднати людей та змусити систему знову працювати як слід», – додав він.

Стармер привітав Бернема з перемогою в соцмережах, написавши: «Виборці обрали кампанію лейбористів, засновану на надії та оптимізмі, а не розкол та ненависть».