Про це президент Зеленський повідомив у соцмережах.

Зустріч з Андрієм Білецьким. Як завжди, ґрунтовна була доповідь по ситуації на напрямку. Ціную і загальний погляд на перспективи України на фронті та стратегію дій. Слава Україні!



-Подякував Ігорю Оболєнському за розвиток «Хартії» та обговорили ключові питання, які потребують додаткових рішень.

Звісно, технологічність наших Сил оборони та безпеки України, максимально широке застосування дронів усіх типів – це ключовий пріоритет. Слава Україні!



Доповідь Олега Апостола. ДШВ ЗСУ забезпечують для України необхідні результати. Вдячний також за бачення ширшого розвитку ситуації на фронті та оцінку ключових загроз. Слава Україні!