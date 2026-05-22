Український наступ проти росії на початку цього року повернув близько 400 квадратних кілометрів після того, як тисячі портативних інтернет-терміналів Starlink, що експлуатуються російськими військами, були деактивовані, за даними Розвідувального управління Міністерства оборони США, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Цей наступ став першим територіальним здобуттям Києва з 2023 року та скористався тим, що російські військові спроможності були “тимчасово, але значно ослаблені”, коли термінали було відключено, ідеться в останньому звіті агентства, підготовленому за дорученням Конгресу США про американську допомогу Україні, пише видання.

Російські війська використовували термінали Starlink – розроблені та керовані компанією SpaceX Ілона Маска – “для координації пересування” та ударів безпілотників, ідеться у звіті, опублікованому на цьому тижні і складеному Генеральним інспектором Пентагону.

Згідно зі звітом Розвідувального управління Міністерства оборони США (DIA) та Європейського командування США, “російські військові спроможності в Україні були тимчасово, але значно ослаблені після лютневих спроб української влади деактивувати тисячі терміналів Starlink, які незаконно використовувалися російськими військами для координації пересування і ударів безпілотних літальних апаратів у районах, де зв’язок був ненадійним або легко глушився”, ідеться у висновку звіту.

Російські війська в Україні зіткнулися з подвійним ударом у зв’язку після придушення кремлем месенджера Telegram – рішення, яке обурило російських солдатів, які використовують цю програму для спілкування на полі бою.