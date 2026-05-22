Росіяни вчергове атакували Миколаїв дронами.

Уламки пошкодили адмінбудівлю лікарні. Там вибито 11 вікон, зачепило дах.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, передає Інше ТВ.



«Зараз на місцях працюють наші служби. Працівники комунальних підприємств закривають вибиті вікна та лагодять дах, щоб якнайшвидше повернути будівлю до роботи. Вкотре дякую за вашу роботу! Найважливіше, що люди не постраждали! Це головне. Все відбудуємо», – зазначив мер.

