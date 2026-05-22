Україна завдала вже 158 ударів по російських нафтопереробних заводах від початку повномасштабної війни.

Такий підрахунок опублікувало видання «Вот так».

ЗСУ 21 травня атакували дронами Сизранський НПЗ. Це вже 11-й удар по заводу від початку повномасштабної російсько-української війни. Загалом, за підрахунками «От Так», за час війни зафіксовано щонайменше 158 ударів по російських нафтопереробних заводах. При цьому серед великих НПЗ із потужністю понад 10 млн тонн нафти на рік поза зоною атак залишаються лише два підприємства за Уралом — Омський та Ангарський НПЗ. «Що ще відомо про географію та статистику українських ударів.

Про наліт безпілотників на Сизрань у четвер повідомив губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев. За його даними, загинули двоє людей.

Атака на підприємство стала вже одинадцятою від початку війни Росії проти України. Попередній удар по ньому стався 18 квітня 2026 року. А найінтенсивнішим для НПЗ став 2025 рік, коли він зазнав восьми атак.

Які російські НПЗ Україна атакує найчастіше

Згідно з підрахунками «От Так», найчастіше ЗСУ завдають ударів по Рязанському та Саратовському нафтопереробним заводам — по 15 атак на кожну з початку війни. Обидва підприємства входять до найбільших НПЗ європейської частини Росії.

Так, Рязанський нафтозавод переробляє близько 17 млн ​​тонн нафти на рік — це третій показник потужності країни після Омського і Киришського НПЗ. Саратовський НПЗ, у свою чергу, виробляє близько 7 млн. тонн нафти на рік.

На третьому-п’ятому місцях за частотою атак знаходяться Афіпський, Ільський та Туапсинський НПЗ – усі вони знаходяться у Краснодарському краї. По кожному із них зафіксовано по 12 ударів. Обсяг переробки на цих заводах можна порівняти з Саратовським: близько 7-9 млн тонн нафти на рік.

Сизранський НПЗ після атаки в четвер увійшов до п’ятірки об’єктів, що найбільш часто атакуються. Його потужність також становить близько 7 млн. тонн нафти на рік.

У Росії все менше нафтозаводів, які жодного разу не потрапляли під атаки

Наприкінці квітня 2026 року українська армія вперше завдала удару по підприємству «ЛУКОЙЛ-Пермнафтооргсинтез» у Пермі. Цей НПЗ переробляє близько 13 млн. тонн нафти на рік і входить до десятки найбільших у Росії.

Повторна атака на підприємство відбулася 7 травня. Обидва рази мешканці зняли пожежу в районі підприємства. А вже 13 травня Reuters повідомив із посиланням на джерело у російській нафтогазовій галузі, що Пермський НПЗ призупинив роботу. Ремонтні роботи, як стверджувалося, можуть тривати кілька тижнів.

Після нальоту на Перм у Росії майже не залишилося великих нафтозаводів (з потужністю переробки від 10 млн тонн нафти на рік і вище), які раніше не атакували з боку України. Єдині два такі підприємства знаходяться за Уралом – Омський та Ангарський НПЗ.

Омський НПЗ є найбільшим за обсягом переробки нафти в Росії. Він випускає близько 21 млн. тонн нафтопродуктів на рік і входить до структури «Газпром нафти», якій також належить Московський НПЗ. Потужність Ангарського НПЗ становить близько 10,2 млн. тонн нафти на рік.

При цьому серед дрібніших підприємств (від 1 до 10 млн тонн на рік) у зведеннях про атаки досі не фігурує ТАІФ-НК, розташований у Нижньокамську (Татарстан). У той же час розташований поруч Нижньокамський НПЗ був атакований двічі — у квітні 2024 та січні 2025 року.

Загалом з початку війни Україна завдала ударів по 24 з 33 НПЗ потужністю від 1 млн. тонн нафти на рік і вище. На них припало 158 атак.

Найактивнішим роком ударів ЗСУ по російських нафтозаводах став 2025-й — тоді було зафіксовано 88 атак. Значна їхня частина припала на другу половину року.

При цьому 2026 року Україна вже завдала 32 ударів — майже стільки ж, скільки за весь 2024 рік, коли було зафіксовано 34 атаки. Це також більше, ніж за аналогічний період 2025-го: з січня по червень того року було здійснено лише 24 удари по російським НПЗ.

Україна не приховує, що удари по нафтозаводах є частиною стратегії, спрямованої на скорочення російських нафтогазових доходів та створення дефіциту палива всередині країни. Володимир Зеленський неодноразово називав такі атаки «дальнобійними санкціями» Києва, які мають на меті змусити Кремль сісти за стіл переговорів.

За оцінками західних ЗМІ, ця стратегія вже впливає на галузь. Reuters повідомляло, що через атаки майже всі великі НПЗ в центральній частині Росії призупинили роботу — на них припадає понад 30% нафтопереробки в країні. Агентство також зазначало, що з січня до травня скоротилася переробка нафти на 16 російських заводах, через що обсяги виробництва знизилися приблизно на 700 тис. барелів на добу порівняно з минулим роком.

18 травня Володимир Зеленський заявив, що за останні місяці обсяг нафтопереробки у Росії скоротився на 10%. За його словами, такі дані надала Служба зовнішньої розвідки України.

На цьому тлі, як зазначав Bloomberg, обсяг переробки нафти на російських НПЗ знизився до мінімального рівня з 2009 року – 4,69 млн. барелів на добу.