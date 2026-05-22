Уряд ухвалив зміни до експериментального проекту зі створення груп протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад, який реалізується з червня 2025 року. Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

-Зокрема, підвищуємо ефективність системи:

• до проекту долучаються органи місцевого самоврядування — вони можуть напряму фінансувати групи ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад;

• громади можуть спрямовувати кошти на виплату винагород, закупівлю технічних засобів, пального, безпілотних систем та іншого забезпечення для роботи груп ППО;

• врегульовуємо механізм додаткової винагороди учасникам груп ППО — виплата здійснюється за підтверджене ураження або знищення повітряної цілі.

Очікується, що ухвалені зміни дадуть змогу громадам оперативніше реагувати на повітряні загрози та посилити захист критичної інфраструктури на місцях без додаткового навантаження на бойові підрозділи.

«Координацію та оперативне управління групами ППО здійснюють Повітряні Сили ЗСУ. Учасники груп виконують завдання відповідно до статутів Збройних Сил України», — зазначила очільниця Уряду.