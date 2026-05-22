У соціальних мережах мешканець Казанки публікував оголошення про продаж транспортних засобів підвищеної прохідності, що зареєстровані в інших країнах та були ввезені, як гуманітарна допомога військовослужбовцям.

Про це пише Поліція Миколаївської області.

Під час оборудки поліцейські затримали його в процесуальному порядку. За скоєне фігуранту загрожує до семи років ув’язнення з конфіскацією майна.

У ході досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що чоловік мав у своєму розпорядженні автівки Mercedes-Benz ML 270, Toyota Rav 4 та BMW X5, що ввозилися на територію України з-за кордону у спрощеному порядку, як гуманітарна допомога. Ділок, щоб отримати прибуток від їх продажу, опублікував у соціальних мережах оголошення. Фігурант оцінив кожен транспортний засіб до п’яти тисяч доларів США.

Під час зустрічі з клієнтом та отримання від нього близько понад 13 тисяч доларів США за купівлю трьох автівок слідчі затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У ході проведених обшуків правоохоронці вилучили у нього транспортні засоби з іноземною реєстрацією, грошові кошти, понад 350 різнокаліберних набоїв, кілька видів гранат та підривачі до них.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру у продажі товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі під час воєнного стану – ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України.

Також за фактом незаконного поводження з боєприпасами слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України та усе вилучене направили на експертні дослідження. За результатами яких буде прийнято подальше процесуальне рішення.

Нині суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.