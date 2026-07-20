225 окремий штурмовий полк заявив про захоплення в полон 64 російських окупантів, які мали непомітно просочитися в тил українських позицій на Запоріжжі.

Про це йдеться в повідомленні 225 ОШП.

Як зазначається, бійці полку провели зачистку від інфільтрованих груп противника в районах Тернуватого, Косівцевого, Різдвянки, Верхньої Терси та Воздвижівки.

«Вони мали непомітно просочитися в тил українських позицій. У бій не вступати. Шукати екіпажі БпЛА, збирати розвіддані та встановлювати російські прапори для чергових пропагандистських роликів про “захоплені” села. Натомість опинилися в полоні. Результат операції — 64 російські військовополонені», — заявили в полку.