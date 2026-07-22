У документі наголошується, що будь-які зміни тарифної політики мають відбуватися лише після створення дієвої системи адресної допомоги для соціально вразливих домогосподарств. Саме вона має захистити людей, які можуть найбільше постраждати від зростання вартості комунальних послуг, пише Кореспондент.

У МВФ вважають, що поступове приведення тарифів до ринкового рівня допоможе забезпечити фінансування відновлення енергетичної інфраструктури, скоротити борги підприємств енергетичної галузі та зменшити приховані бюджетні дотації.

У меморандумі зазначено, що Україна до кінця лютого 2027 року має провести комплексну оцінку чинних механізмів підтримки споживачів. За результатами аналізу влада повинна визначити, які інструменти соціальної допомоги є найефективнішими перед можливим переглядом тарифів.

Також МВФ підтримує довгострокову лібералізацію енергетичного ринку. У Фонді вважають, що ринкове ціноутворення стане одним із чинників, який дозволить залучити приватні інвестиції для післявоєнного відновлення енергетичного сектору України.

Водночас у новій редакції меморандуму змінено строки виконання одного зі структурних зобов’язань. Якщо раніше план поступового перегляду тарифів Україна мала підготувати до липня цього року, то тепер цей дедлайн перенесено на кінець жовтня.

Наразі в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів на природний газ, гарячу воду та опалення для населення. Його було запроваджено під час воєнного стану, і він залишатиметься чинним до завершення воєнного стану та ще шість місяців після його скасування. Водночас ці обмеження не поширюються на тарифи на електроенергію, холодне водопостачання та окремі інші комунальні послуги.