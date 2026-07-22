У Центральній Греції після шторму три роки тому один з автомобільних мостів обвалився в річку і досі не відремонтований, але по ньому все одно їздять машини.

Автомобільний міст у Палеопіргосі (село в центральній Греції, область Фессалія) обвалився 14 вересня 2023 року через сильні повені, спричинені штормом “Даніель”.

Як пише Jalopnik, міст цілий, просто просів у воду, і посередині є велика тріщина. Тому деякі особливо сміливі й відчайдушні водії все одно їдуть по ньому – щоб не витрачати час і бензин на об’їзд, передає Уніан.

Незрозуміло, чому міст досі не відремонтовано або хоча б повністю не перекрито. І також незрозуміло, як він ще стоїть – міст зламаний у чотирьох місцях і провис настільки, що його дно торкається води.

Крім того, туристи стикаються з ще більшими проблемами. Міст під час під’їзду до нього з будь-якого боку виглядає нормально, перед ним немає жодних попереджувальних знаків, і мандрівники не розуміють, що він зруйнований, доки не проїдуть майже половину шляху.

Ситуацію ускладнює те, що на Google Maps міст виглядає цілим, тому багато хто планує маршрут саме через нього.

На відео видно, як відчайдушні водії повільно проїжджають по небезпечній переправі, однак це лише питання часу, коли чиясь машина стане останньою краплею, і міст остаточно обвалиться у воду.