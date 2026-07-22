Тимчасовий виконувач обов’язків Міністра оборони України Євгеній Хмара зустрівся з новим Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим.

Теми бесіди розкрили в Міністерстві оборони України, передає Інше ТВ.

Один із головних меседжів зустрічі – Україна буде продовжувати ударний та технологічний тиск на росію всіма засобами.

«Впевнений у генерал-майорі Драпатому, якого мав честь учора номінувати на посаду Головнокомандувача. Домовилися бути чесними один з одним, усі розбіжності вирішувати в інтересах українських воїнів. Спільно зможемо виконати доручення Президента та забезпечити умови для максимальної ефективності наших Сил оборони.

Командири бригад та корпусів озвучили конкретні виклики, які стоять перед Силами оборони сьогодні. Перші наші кроки – підтримати фронт, посилити підтримку партнерів, максимально переносити війну на землю агресора. Для цього забезпечимо стабільний та гнучкий доступ бойових частин до ефективних засобів, зокрема далекобійних, розвиток технологій та асиметричних рішень.

Ціль незмінна – технологічна перевага нашої армії над російським ворогом та максимальне збереження життя людей за рахунок технологічних змін. Маємо масштабувати те, в чому вже ефективні: deep strike та middle strike, НРК та інші рішення, які зберігають життя воїнів та ефективніше знищують противника.

Також обговорили з Головнокомандувачем бачення майбутнього. Маємо спільну позицію щодо розвитку Сил оборони України. Президент Володимир Зеленський підтримав наше бачення.

Працюємо над стратегією – практичними кроками, як завершити війну на умовах України та примусити росію до довгострокового миру.

Наша мета – сильна Україна», – цитують в Міноборони Євгенія Хмару.

Як повідомляло Інше ТВ, Драпатий приступив до виконання обов’язків Головкома і подякував за підтримку ідеї призначити начальником Генштабу Скибюка