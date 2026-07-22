Викрили та припинили злочинну діяльність ділка слідчі та оперуповноважені відділення поліції №3 Первомайського райвідділу за участі фахівців управління кримінального аналізу обласного главку поліції та силової підтримки бійців групи оперативного реагування райвідділу під процесуальним керівництвом прокуратури.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що 41-річний житель Кіровоградщини налагодив збут психотропної речовини на території Кривоозерської громади. Покупців підшукував серед своїх знайомих, домовлявся про зустріч телефоном та приїжджав до них на таксі, де особисто передавав психотропи. Оплату за реалізований товар отримував шляхом безготівкового переказу коштів через мобільний банківський застосунок.

Одразу після чергового збуту наркотиків поліцейські затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На місці поліцейські вилучили мобільний телефон, у якому містяться докази злочинної діяльності ділка.

Слідчі за процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомили затриманому про підозру у двох фактах вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання та збут психотропних речовин, вчинене повторно. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. Правоохоронці встановлюють шляхи надходження наркотичних засобів до фігуранта.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївська поліція викрила наркоторговців, які продавали психотропи в 2 областях (ФОТО)