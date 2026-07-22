Абсолютна більшість українців (72%) не підтримали рішення президента Володимира Зеленського звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Про це свідчить опитування соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 20-21 липня.

Лише 5% українців підтримали звільнення Федорова. Ще 17% відповіли, що їм байдуже, а 6% обрали варіант “важко відповісти”.

Федоров також входить до лідерів довіри серед українців. Зазначається, що йому довіряють 65% українців. На першому місці — ексголовком Валерій Залужний (70%). На третьому — керівник офісу президента Кирило Буданов (62%), на четвертому — Зеленський (59%).

Соціологи навели електоральні настрої українців.