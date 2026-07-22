Британська оборонна компанія BAE Systems підписала ліцензійну угоду зі стратегічним оборонним партнером в Україні щодо виробництва артилерійських систем L119 Light Gun на території країни. Про це повідомляється на сайті компанії, пише УНН.

Зазначається, що угода передбачає передачу українській стороні технічної документації та необхідної підтримки для виготовлення першої установки L119 з метою проведення випробувань. Партнерство також сприятиме розробці спеціальної версії 105-мм легкої гаубиці L119, адаптованої до потреб Сил оборони України.

У компанії зазначили, що угода є продовженням довгострокової співпраці з Україною та українською оборонною промисловістю, спрямованої на розвиток власних виробничих можливостей і зміцнення обороноздатності держави.

У BAE Systems також повідомили про подальші інвестиції в артилерійське виробництво у Великій Британії, зокрема відновлення потужностей для виготовлення артилерійських стволів калібрів 105 мм і 155 мм для України.