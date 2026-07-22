Президент США Дональд Трамп схвалив 30-річну угоду із Саудівською Аравією про розвиток цивільної ядерної інфраструктури у королівстві.

Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на джерела.

За умовами угоди американські компанії постачатимуть нові енергетичні реактори та інші ядерні технології до Саудівської Аравії.

Один із ключових пунктів угоди передбачає, що американські компанії зможуть побудувати завод зі збагачення урану в Саудівській Аравії, якщо спільні американо-саудівські дослідження покажуть, що такий крок виправданий, зокрема економічно.

Офіційні особи Саудівської Аравії вже давно стверджують, що угода потрібна для того, щоб королівство могло розвивати цивільну ядерну програму для забезпечення внутрішніх енергетичних потреб. Влада королівства розраховує використовувати передбачувані запаси уранової руди для виробництва енергії всередині країни, що дозволить збільшити обсяги нафти, що експортується.

В Ер-Ріяді стверджують, що програма має виключно мирні цілі. При цьому спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммад бін Салман заявляв у 2018 році, що якщо Іран створить ядерну зброю, то королівство теж це зробить.

Саудівська Аравія також відмовилася підписати додаткові протоколи Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), який передбачає більш суворі перевірки та розширений доступ інспекторів на ядерні об’єкти. В адміністрації Трампа заявляють, що окрема угода між Вашингтоном та Ер-Ріядом забезпечить достатній контроль над об’єктами, які будуть поставлені американськими компаніями.

Угода між США та Саудівською Аравією, швидше за все, викличе суперечки у конгресі, який має її схвалити. На думку опитаних експертами, надання Саудівській Аравії можливості збагачувати уран може збільшити ризик поширення ядерних технологій на Близькому Сході.

«Куди піде Саудівська Аравія, туди підуть Об’єднані Арабські Емірати, Туреччина та Єгипет. Ідея про те, що все це матиме щасливий кінець, є ілюзією», — вважає Генрі Соколскі, директор американського дослідницького центру NPEC, який займається питаннями нерозповсюдження ядерної зброї.