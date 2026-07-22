За даними Мінʼюсту, 73 292 дитини народились в Україні за перше півріччя 2026 року. Водночас зафіксовано 259 853 смерті — це перше офіційне зростання кількості померлих за останні 5 років.

Смертність учетверо перевищує народжуваність, йдеться в аналітиці Опендатабот.

73 292 дитини народились за пів року 2026. Народжуваність в Україні продовжує падати: у порівнянні з першим півріччям 2025, новонароджених поменшало на 16%. Якщо порівнювати із відповідним періодом напередодні повномасштабної війни, ситуація ще гірша: скорочення аж у два рази.

Наразі, в середньому, щомісяця в Україні народжується близько 12 тисяч малюків. До порівняння, ще 10 років тому у світ приводили близько 32 тисяч дітей.

Хлопчиків народжується трішки більше: 51% проти 49% дівчаток.

Традиційно найменше малюків зʼявилося на світ на прифронтових територіях — утричі спад у Донецькій області, у Запорізькій області скорочення на 23%. Втім помітно поменшало малюків і в умовно безпечних регіонах: так, на Вінниччині, Львівщині і Тернопільщині спад сягнув −20%.

За кількістю новонароджених лідирує Київ — там зʼявився на світ кожен девʼятий малюк (8 352). Попри скорочення, Львівщина посідає друге місце — 6 617 дітей. У топі народжуваності також Дніпропетровщина (5 611) та Одещина (5 450).

На Миколаївщині народилося 1955 малюків.

Водночас 259 853 смерті зафіксовано за 6 місяців 2026 року. Смертність цьогоріч зросла на 4% у порівнянні з відповідним періодом торік. Це перше офіційне зростання кількості померлих за останні 5 років.

Як у житті, так й у смерті, в Україні стабільно лідирують два регіони. Найбільше зростання кількості померлих зафіксовано у столиці — на 11%, загалом 20 121 випадок за 6 місяців 2026. Втім найбільше смертей, як і завжди, зареєстрували на Дніпропетровщині — 28 386, загалом кожен девʼятий померлий в Україні.

Статистика життя та смерті цьогоріч істотно погіршилась. В середньому, смертність учетверо перевищує народжуваність. До порівняння, торік цей показник був 1 до 3.

Найгірша ситуація у прифронтових регіонах: Донеччині (1 новонароджений на 19 померлих громадян), Херсонщині — 1 до 14, на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині — 1 до 6.

Найбільш оптимістична ситуація склалась на Рівненщині, Волині та Закарпатті — там на 1 новонародженого припадає 2 померлих.

На Миколаївщині померло 8746 людей. Смертність перевищує народжуваність в регіоні майже у 4,5 разів.

Як повідомляло Інше ТВ, В Україні у 2025 році на одного новонародженого припадало троє померлих. На Миколаївщині ситуація гірше (ІНФОГРАФІКА)