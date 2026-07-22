В Україні триває збиральна кампанія ранніх зернових та зернобобових культур. Станом на 21 липня аграрії всіх областей уже обмолотили 1,34 млн га, або 11% прогнозованих площ, та намолотили 5,47 млн тонн зерна нового врожаю.

Про це повідомили в Міністерстві АПК, передає Інше ТВ.

Зокрема, вже зібрано:

пшениці – 2,6 млн тонн із площі 633,2 тис. га при середній врожайності 41,1 ц/га;

ячменю – 2,56 млн тонн із площі 580,5 тис. га при врожайності 44,1 ц/га;

гороху – 301,4 тис. тонн із площі 121,6 тис. га при врожайності 24,8 ц/га.

За обсягами збору ранніх зернових та зернобобових культур наразі лідирують аграрії Одеської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Зокрема:

Одеська область – 1596,7 тис. тонн з площі 385,0 тис. га (пшениці – 616,5 тис. тонн, ячменю – 858,2 тис. тонн, гороху – 133,0 тис. тонн);

Миколаївська область – 1302,6 тис. тонн з площі 365,5 тис. га (пшениці – 694 тис. тонн, ячменю – 521,7 тис. тонн, гороху – 83,1 тис. тонн);

Дніпропетровська область – 1004,6 тис. тонн з площі 256,5 тис. га (пшениці – 712,2 тис. тонн, ячменю – 273,5 тис. тонн, гороху – 18,3 тис. тонн).

Паралельно триває збирання ріпаку. Озимий та ярий ріпак уже обмолочено на площі 216,2 тис. га, намолочено 429,6 тис. тонн при середній врожайності 19,9 ц/га.

Як повідомляло Інше ТВ, станом на 14 липня українські аграрії в усіх областях обмолотили 763,0 тис. га, або 6% прогнозованих площ, та намолотили 3,1 млн тонн зерна нового врожаю