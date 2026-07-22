Міжнародна судноплавна компанія Maersk призупинила надання послуг у Чорноморському рибному порті.
Про це йдеться в повідомленні компанії «Маерск Україна», передає Інше ТВ.
«Змушені повідомити, що у зв’язку з поточною ситуацією, яка впливає на нашу операційну діяльність, фідерний оператор не має можливості продовжувати надання сервісу до України через Чорноморський рибний порт (ЧРП).
У зв’язку з цим наш сервіс через Чорноморський рибний порт тимчасово призупиняється до подальшого повідомлення», – мовиться в повідомленні.
Усі вантажі, які було заплановано до вивантаження в Чорноморському рибному порту, буде переадресовано та вивантажено в порту Констанца (Румунія).
Як повідомляло Інше ТВ, росіянці тероризують атаками порти Великої Одеси і Одещини: нещодавно внаслідок атаки на іноземне торгове судно загинуло 10 людей – український лоцман і члени екіпажу.