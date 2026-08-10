Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 10 серпня:

Баштанський район

Учора ворог чотири рази атакував БпЛА типу «Молнія» Снігурівську громаду. Внаслідок однієї з атак у с. Нововасилівка постраждала 48-річна жінка. Її стан – стабільний, лікування проходить амбулаторно. Пошкоджено приватний будинок та два автомобілі. Внаслідок інших атак у с. Тамарине пошкоджено церкву та магазин, а у місті Снігурівка – обʼєкт харчової промисловості. Постраждалих немає.

ОНОВЛЕНО о 7.40. За уточненою інформацією, внаслідок вчорашньої нічної атаки БпЛА типу «Молнія» у с. Юріївка Снігурівської громади пошкоджено заклад освіти. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Учора ворог атакував FPV-дроном Очаківську громаду. Постраждалих немає.