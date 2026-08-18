Станом на 18 серпня аграрії вже обмолотили 6 589,34 тис. га, або 56% прогнозованих площ. Це більше, ніж торік на цю дату: у 2025 році було обмолочено 6 186,6 тис. га. Загалом зібрано 30 844,07 тис. тонн зерна нового врожаю при середній урожайності 46,8 ц/га.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, передає Інше ТВ.

Зокрема:

пшениці – обмолочено 4 855,25 тис. га, зібрано 23 822,36 тис. тонн при середній урожайності 49,1 ц/га;

ячменю – 1 437,17 тис. га, зібрано 6 239,99 тис. тонн при урожайності 43,4 ц/га;

гороху – 295,66 тис. га, зібрано 779,02 тис. тонн при урожайності 26,3 ц/га;

проса – 1,2 тис га, зібрано 2,7 тис тонн при урожайності 22,5 ц/га.

Найбільше ранніх зернових та зернобобових уже зібрали аграрії Одеської, Кіровоградської та Миколаївської областей.

Одеська область – 4 819,70 тис. тонн з площі 1 188,8 тис. га (пшениці – 3 223,30 тис. тонн, ячменю – 1 311,50 тис. тонн, гороху – 284,90 тис. тонн);

Кіровоградська область – 2 418,30 тис. тонн з площі 555,7 тис. га (пшениці – 1 923,80 тис. тонн, ячменю – 412,50 тис. тонн, гороху – 82,0 тис. тонн);

Миколаївська область – 2 326,10 тис. тонн з площі 653,8 тис. га (пшениці – 1 631,80 тис. тонн, ячменю – 587,5 тис. тонн, гороху – 106,80 тис. тонн).

Найвища урожайність зернових культур зараз фіксується у Хмельницькій (69,9 ц/га), Сумській (59,8 ц/га) та Вінницькій (59,5 ц/га) областях.

Також аграрії продовжують збирати ріпак (ярий та озимий). Вже обмолочено 1 318,64 тис. га та зібрано 3 759,94 тис. тонн насіння при середній урожайності 28,5 ц/га.

Як повідомляло Інше ТВ, станом на 11 серпня аграрії всіх областей уже обмолотили 5,63 млн га, або 49% прогнозованих площ, та зібрали 26,13 млн тонн зерна нового врожаю.