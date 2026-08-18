Служба безпеки викрила власників промислової групи компаній з Київщини, які постачали слідчому комітету рф матеріали для облаштування антидронового захисту.

Про це пише СБУ в Фейсбуцi.

Як з’ясувало розслідування, йдеться про розгалужену мережу компаній, до складу якої входять 39 українських підприємств, що займаються виробництвом покрівельної і фасадної продукції.

За даними слідства, фактичними власниками цієї групи є український бізнесмен та його син, який ще до початку повномасштабної війни виїхав до рф.

Там молодший фігурант контролює ще дві компанії в містах Бєлгород та Реутов, які фактично є філіями української бізнес-структури фігурантів.

Під його керівництвом обидва підприємства на території країни-агресора виробляють металеві конструкції. Одне із замовлень, яке виконують ці компанії, поставки антидронових сіток для потреб слідчого комітету рф.

Крім цього, фігуранти активно фінансують збройну агресію рф у вигляді сплати податків до російського бюджету або прямими інвестиціями у військово-промисловий комплекс рашистів.

Для цього ділки спочатку виводили прибутки від бізнесу в Україні на підконтрольні офшорні компанії, які оформлювали на підставних осіб.

Далі вони здійснювали валютні транзакції на рахунки підконтрольних російських підприємств.

Співробітники Служби безпеки задокументували злочинну схему і затримали у Києві старшого фігуранта, поки його син переховується в рф.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Крім того, на всі його рахунки та майно в Україні планується накласти арешт. Йдеться про 30 квартир, 20 паркомісць та 29 авто різних марок.

Злочинні дії сина фігуранта так само кваліфіковано як пособництво державі-агресору і заочно повідомлено про підозру.

Оскільки він перебуває на території рф, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Досудове розслідування триває.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.