Сьогодні вранці читачі ІншеТВ прислали фото з плямами стійкої брудної піни в Бузькому лимані в межах Миколаєва.

Як повідомили у Державній екоінспекції Південно-Західного округу, мова йде про витік каналізаційних стоків у Миколаєві.

– На адресу інспекції надійшло звернення громадянина про можливий витік стічних вод із подальшим їх потраплянням до Бузького лиману.

Під час первинного обстеження території державні інспектори спільно зі спеціалістами КП «ЕЛУ автодоріг» виявили скид незначного обсягу неочищених стоків із залізобетонної труби зливової системи.

Для встановлення причин потрапляння стоків у зливову мережу провели повторне обстеження із залученням фахівців МКП «Миколаївводоканал». За допомогою роботизованої установки для телеінспекції трубопроводів обстежили внутрішній стан мережі та перевірили ймовірні джерела витоку.

За результатами перевірки встановили, що наразі потрапляння неочищених стічних вод через зливову каналізацію до Бузького лиману припинено. У разі повторного виникнення витоків інспекція організує додаткове комісійне обстеження для остаточного усунення проблеми.