Президент США Дональд Трамп хоче, щоб Південна Корея щорічно сплачувала 10 млрд доларів за присутність американських військових на території країни.

Про це він заявив під час пресконференції в Білому домі, передає Мілітарний.

Трамп розкритикував Сеул, пригадавши деталі розмови з президентом Південної Кореї, коли звертався по допомогу у війні з Іраном, але отримав відмову.

За його словами, у Південній Кореї перебувають близько 39 тисяч американських військовослужбовців, які «захищають вас від Кім Чен Ина» (від КНДР).

Після цього Трамп поставив під сумнів, чи слід і надалі допомагати Південній Кореї, адже захист цієї країни коштує США мільярдів доларів.

Військові США та Республіки Корея. Фото: U.S. Forces Korea

Південна Корея з 1991 року компенсує частину витрат на розміщення американських військових на своїй території у межах угоди Special Measures Agreement (SMA).

Кошти спрямовуються, зокрема, на оплату праці місцевого персоналу, логістичну підтримку та будівництво військової інфраструктури.

У межах чинної угоди внесок Південної Кореї у 2026 році становить 1,5192 трлн корейських вон (приблизно 1,1 млрд доларів США). Домовленості передбачають щорічне коригування суми внеску відповідно до встановленої формули.

Дональд Трамп раніше також висловив незадоволення участю американських сил у спільних військових навчаннях із Південною Кореєю.

Спільні навчання військових США та Республіки Корея. Фото: Міноборони Південної Кореї

Він аргументував свою позицію високою вартістю маневрів для бюджету США та їхнім провокативним характером щодо КНДР.

Глава держави відзначив позитивний стан взаємин із Кім Чен Ином, зауваживши, що Північна Корея демонструвала стриманість і повагу під час його перебування на посаді.

У зв’язку з неможливістю повного скасування навчань Трамп дав розпорядження суттєво зменшити їхній масштаб та направив відповідну вказівку главі Пентагону Піту Гегсету.

Нагадаємо, Трамп кинув союзника заради Кім Чен Ина, той влаштував кіпіш на кордоні і поклявся Путіну