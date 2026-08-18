Вікторія Рєзнікова та Богдан Моркляник склали присягу народних депутатів під час пленарного засідання Ради. Вони увійшли до фракції «Слуга народу» замість Дениса Маслова та Віталія Безгіна.

Вікторія Рєзнікова зайшла в парламент замість Віталія Безгіна, якого призначили очільником Мінрегіону.

Вікторія Рєзнікова народилась 24 вересня 1978 року у Хмельницькому. Зараз – до складання присяги – завідувач кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, докторка юридичних наук, професорка, член-кореспондент НАПрН України.

Богдан Моркляник зайшов замість Дениса Маслова, якого призначили міністром юстиції.

Заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Науковець і освітянин в галузі інженерії та будівництва, доктор технічних наук, професор.

Професор кафедри опору матеріалів та будівельної механіки Інституту будівництва та інженерних систем Національного університету «Львівська політехніка». Член Національного агентства кваліфікацій (НАК).