Український боксер Володимир Кличко відреагував на смерть американської акторки Гейден Панеттьєр, з якою у нього народилася донька Кая.

-Наша родина переживає час глибокого шоку та горя.

Повідомлення про трагічну смерть Гайден глибоко засмучує мене. Вона покинула цей світ надто рано. Гайден, хоча й більше не була моєю партнеркою, була важливою частиною мого життя та матір’ю нашої доньки Кайї.

Вона побудувала неймовірну кар’єру завдяки величезному таланту, водночас стикаючись з темними сторонами дуже вимогливої ​​галузі. Ніщо не зітре часів, які ми провели разом, ані місця, яке вона займала в нашому житті.

Щодо нашої доньки Кайї, я завжди говоритиму про її матір з повагою та намагатимуся, щоб вона пам’ятала, якою людиною вона була.

Я висловлюю найглибші співчуття батькам Гайден, її друзям та шанувальникам, які також сьогодні сумують. Молоді та талановиті люди, такі як Гайден, не повинні так рано покидати цей світ.

Я прошу всіх поважати почуття та приватне життя нашої родини в цей неймовірно важкий час. Поки що це все, що я хочу сказати.

Дякую всім, хто підтримує мою родину та висловлює свої щирі співчуття.

Спочивай спокійно, Гайден. Нехай ти знайдеш вічний мир, – написав Володимир Кличко.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, У віці 36 років померла акторка Гайден Панеттьєрі, колишня наречена Кличка – від чого та де їх спільна донька (ФОТО)