Американська акторка, колишня наречена Володимира Кличка Гайден Панеттьєрі померла у віці 36 років.

Батько Панеттьєрі, Скіп, повідомив про смерть дочки у заяві для ЗМІ у неділю.

«З глибоким сумом ми повідомляємо про трагічну смерть нашої улюбленої Гайден. Вона була неймовірним світлом і силою природи, яка дарувала незмірну любов і радість усім, хто її знав, — а також мільйонам людей, які дивилися на неї на екрані», — йдеться в його заяві.

Панеттьєрі мала плідну кар’єру, що розпочалася ще в 1996 році, а серед її робіт — озвучування персонажа Дот у мультфільмі «Життя комах», фільми «Згадуючи титанів» та «Крик VI». Роль чирлідерки з надздібностями у серіалі «Герої» принесла їй справжню славу.

Панеттьєрі також була відома романом з українським боксером, ексчемпіоном світу у важкій вазі Володимиром Кличком. Пара почала зустрічатися у 2009 році, а у 2013-му оголосила про заручини. У цей період акторка активно підтримувала Кличка, неодноразово відвідувала Київ і публічно висловлювала солідарність з українським народом під час подій Євромайдану.

У грудні 2014 року в пари народилася донька Кайя Євдокія. Однак після цього акторка зіткнулася з післяпологовою депресією та залежністю від алкоголю й опіоїдів, що розвинулася на її тлі. У зв’язку з цим у 2018 році пара остаточно розірвала заручини.

Панеттьєрі відкрито розповідала про свої боротьбу з алкогольною залежністю та депресією, зокрема у мемуарах під назвою «Це я: розплата».

Панеттьєрі померла 16 серпня. Інсайдери у правоохоронних органах підтвердили, що поліція реагувала на інцидент за участю акторки того дня.

Наразі жодних офіційних подробиць щодо обставин смерті або її причини не повідомляли. Розслідування триває.

Раніше ЗМІ також повідомляли, що протягом останнього року Панеттьєрі скаржилася на біль у спині. Водночас немає підтверджень, що ці проблеми були пов’язані з її смертю.

Правоохоронці розпочали розслідування її смерті.

Як повідомляють NBC News із посиланням на правоохоронні органи, виклик до служби порятунку 911 надійшов близько 13:50 у неділю, 16 серпня. Медики та поліцейські, які прибули на місце, виявили непритомну жінку. Попри спроби надати першу допомогу, врятувати Гайден не вдалося – її смерть констатували просто на місці. Точна причина смерті 36-річної акторки наразі не встановлена й офіційно не розголошується, при цьому повідомлень про можливий суїцид не надходило.

Український боксер Володимир Кличко, який багато років був у стосунках із Панеттьєрі, поки що не висловився публічно щодо цієї трагічної новини. Колишня пара народила спільну доньку Каю-Євдокію, якій наразі 11 років.

11-річна Кая-Євдокія живе в Україні разом із батьком та бабусею

Володимир Кличко та Гейден Панеттьєр познайомилися у 2009 році, а через кілька років оголосили про заручини. У грудні 2014 року в пари народилася донька Кая-Євдокія.

Після розриву стосунків у 2018 році дівчинка переважно залишилася під опікою батька. Кличко перевіз доньку до Києва, де вона також росла разом із бабусею Вірою Улянівною, пише Експерт.

Сама Панеттьєр не приховувала, що підтримувала рішення колишнього нареченого взяти на себе основну турботу про дитину. Акторка розповідала, що через особисті проблеми не могла дати доньці той рівень стабільності, який вважала необхідним.

Вона неодноразово наголошувала, що Володимир Кличко є хорошим батьком і робив те, що вважав найкращим для Кая-Євдокії.

Попри те, що мати й донька жили в різних країнах, вони підтримували зв’язок. Панеттьєр розповідала про захоплення Каї, зокрема любов до верхової їзди. Дівчинка також успадкувала від матері світле волосся та риси обличчя.

Кая-Євдокія народилася на Гаваях, а згодом її охрестили у Києво-Печерській лаврі. Більшу частину свого життя вона провела в Україні разом із батьком.

За фотографіями, які з’являлися у відкритому доступі, донька Кличка та Панеттьєр помітно схожа на свою матір.