Викрили протиправну діяльність 26-ти та 46-річних фігурантів слідчі слідчого управління обласного главку поліції за оперативного супроводу оперативників управління карного розшуку та регіонального управління СБУ за силової підтримки бійців управління КОРД під процесуальним керівництвом Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, а також за участю фахівців управління вибухотехнічної служби та сприяння співробітників оперативного відділу держустанови Вознесенської виправної колонії.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

У ході проведення досудового розслідування правоохоронці встановили, що двоє жителів Південноукраїнська налагодили схему збуту зброї та боєприпасів серед вузького кола осіб. Грошові кошти, отримані від незаконної діяльності, ділили між собою.

Під час проведення комплексу слідчих та оперативних заходів правоохоронці затримали фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після чергового збуту. Ділки незаконно продали 410 набоїв різного калібру, п’ять корпусів гранат, три запали, дві тротилові шашки та два ручні протитанкові гранатомети.

На місці події поліцейські вилучили грошові кошти, отримані зловмисниками від незаконного збуту.

У ході санкціонованих обшуків за місцями мешкання зловмисників поліцейські вилучили ще корпус гранати та запал.

Вилучене направили на проведення відповідних експертиз.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили затриманим про підозру у скоєнні двох фактів злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групи осіб, повторно». Їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Нині суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Правоохоронці встановлюють шляхи надходження зброї до фігурантів. Триває досудове розслідування.

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