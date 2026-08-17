На Дніпропетровщині тривають бойові дії зі звільнення населених пунктів від російських військ. Наразі під окупацією перебуває населений пункт Дачне.

Про це Суспільному повідомили джерела в Генштабі.

«Контроль над Дніпропетровською областю відновлено ще не повністю. Під окупацією наразі залишається район населеного пункту Дачне. Бойові дії продовжуються», — прокоментували ситуацію.

Дачне на мапі Дніпропетровської області. Суспільне Дніпро

Раніше ми писали, що наступальна операція на Олександрівському напрямку триває з січня 2026 року. За даними Генштабу, у її межах українські військові звільнили 26 населених пунктів у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Про це повідомляв президент Володимир Зеленський.

За даними мапи DeepState, українські військові звільнили населені пункти Зелений Гай, Новохатське, Грушівське, Толстой, Зірка, Ялта, Піддубне, Мирне, Воскресенка, Січневе, Вороне, Тернове, Березове, Степове, Калинівське, Привілля, Злагода, Рибне та Красногірське.

Зокрема, підрозділи 37-ї окремої бригади морської піхоти працювали на території Донецької області. Військові брали участь у звільненні Новохатського, Ялти, Філії, Грушівського, Зеленого Гаю та Толстого.

У 110-й окремій механізованій бригаді розповіли, що їхні військові працювали спільно з підрозділами ДШВ. За словами начальника відділення комунікацій бригади майора Іллі Коцуконя, бригада допомагала окремим штурмовим підрозділам у просуванні та відновленні втраченого положення на цих напрямках. Серед населених пунктів, де працювали військові 110-ї, — Красновіцьке, Привільне, Злагода та Рибне.

Під час наступальної операції значних втрат російському війську завдали бійці 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади. А військові 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади взяли у полон сімох військових РФ, серед яких — іноземці.