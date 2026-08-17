Уражено місце зберігання ударних БпЛА та засоби управління противник. Про це повідомили у Генштабі.

У ніч на 17 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових цілей російських окупантів.

Так, уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Гвардійського в тимчасово окупованого українського Криму. Зафіксовано пожежу на території об’єкта.

Окрім того, уражено наземну станцію управління БпЛА «Оріон» у Новофедорівці (ТОТ АР Крим).

Також українські воїни уразили наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу «Герань»/«Гербера» в Оленівці, в тимчасово окупованому росіянами Криму, та пункт комунікації і живлення ретранслятора БпЛА на Тендрівській косі Херсонської області.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Робота по ключових військових цілях противника триває.